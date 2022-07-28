Reuters: Южная Корея готовится вмешаться в конфликт на Украине

29 июля 2022 в 08:15 Размер текста - 17 +

Южная Корея может стать крупнейшим поставщиком вооружения Украине, считают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Южная Корея станет основным поставщиком оружия в Европу, заключив крупнейшую сделку по поставкам вооружения в Польшу. Об этом заявил обозреватель агентства Reuters Джош Смит. По его мнению, сделка указывает на потенциал Южной Кореи для дальнейшего снабжения украинской армии в ходе конфликта с Россией. «Официальные лица Южной Кореи и Польши подписали в среду в Варшаве рамочное соглашение, которое, по словам Польши, является ключевой частью их усилий по перевооружению перед лицом конфликта на Украине, куда она направила военную помощь на сумму не менее 1,7 миллиарда долларов», — пишет Смит. Он отметил, что эта крупнейшая в истории Южной Кореи сделка сделает страну основным поставщиком оружия в Европу с начала российской спецоперации на Украине. По словам аналитиков, для стран восточного фланга НАТО перспектива сотрудничества с Южной Кореей особенно интересна в свете последних событий. «Конфликт на Украине — это стимул для южнокорейской военной промышленности. Интерес к предложению Южной Кореи может быть еще выше, если принять во внимание огромное разочарование стран восточного фланга НАТО позицией Германии», — приводятся слова аналитика Польского института международных отношений Оскара Петревича в статье. В рамках военной помощи Сеул направит Польше более 1600 танков и гаубиц, а также почти 50 истребителей. «Среди вооружений, участвующих в сделке, есть варианты танка K2 Black Panther производства Hyundai Rotem и самоходной гаубицы K9 Thunder производства Hanwha Defense», — отметил Смит. По его словам, эта сделка по своему масштабу затмит общий объем национального экспорта вооружений Южной Кореи, который в прошлом году составил 7 миллиардов долларов, так как одни только истребители стоят около 3 миллиардов долларов. Страны Запада значительно увеличили военную поддержку Украины с началом специальной операции РФ по освобождению Донбасса. Однако не все европейские лидеры одобряют это решение. Так, вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек назвал поставки оружия Украине аморальными.

Южная Корея станет основным поставщиком оружия в Европу, заключив крупнейшую сделку по поставкам вооружения в Польшу. Об этом заявил обозреватель агентства Reuters Джош Смит. По его мнению, сделка указывает на потенциал Южной Кореи для дальнейшего снабжения украинской армии в ходе конфликта с Россией. «Официальные лица Южной Кореи и Польши подписали в среду в Варшаве рамочное соглашение, которое, по словам Польши, является ключевой частью их усилий по перевооружению перед лицом конфликта на Украине, куда она направила военную помощь на сумму не менее 1,7 миллиарда долларов», — пишет Смит. Он отметил, что эта крупнейшая в истории Южной Кореи сделка сделает страну основным поставщиком оружия в Европу с начала российской спецоперации на Украине. По словам аналитиков, для стран восточного фланга НАТО перспектива сотрудничества с Южной Кореей особенно интересна в свете последних событий. «Конфликт на Украине — это стимул для южнокорейской военной промышленности. Интерес к предложению Южной Кореи может быть еще выше, если принять во внимание огромное разочарование стран восточного фланга НАТО позицией Германии», — приводятся слова аналитика Польского института международных отношений Оскара Петревича в статье. В рамках военной помощи Сеул направит Польше более 1600 танков и гаубиц, а также почти 50 истребителей. «Среди вооружений, участвующих в сделке, есть варианты танка K2 Black Panther производства Hyundai Rotem и самоходной гаубицы K9 Thunder производства Hanwha Defense», — отметил Смит. По его словам, эта сделка по своему масштабу затмит общий объем национального экспорта вооружений Южной Кореи, который в прошлом году составил 7 миллиардов долларов, так как одни только истребители стоят около 3 миллиардов долларов. Страны Запада значительно увеличили военную поддержку Украины с началом специальной операции РФ по освобождению Донбасса. Однако не все европейские лидеры одобряют это решение. Так, вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек назвал поставки оружия Украине аморальными.