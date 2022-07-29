Россиян предупредили о штрафах за цветы на балконе

29 июля 2022 в 08:55 Размер текста - 17 +

Россиянам может грозить наказание за выращивание цветов на балконе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Установка на балконе горшков с растениями может быть расценена, как переоборудование и нарушение архитектурного облика здания. За это россиянам грозит штраф от 2,5 до 50 тысяч рублей, предупредил директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев. «Когда с внешней стороны на перилах балкона закрепляются ящики для цветов, это может быть расценено как нарушение архитектурного облика. А когда промышленный альпинист спускается с крыши дома вдоль стены, дополнительные секции ящиков могут помешать его работе, а в некоторых случаях могут даже представлять опасность для его жизни. », — уточнил Федор Мезенцев в интервью радио Sputnik. По его словам, наказать могут как владельца квартиры, так и управляющую компанию, которая ненадлежащим образом следит за домом. Мезенцев отметил, что для физического лица штраф составит около 2,5 тысячи рублей, для директора управляющей компании — от четырех до пяти тысяч рублей, а для юридического лица — от 40 до 50 тысяч рублей. Ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев в разговоре с URA.RU предупредил, что граждане могут получить штраф за самовольное переустройство и перепланировку квартиры, в частности, остекление балкона. Его размер составит от 1500 до 2500 рублей.

Установка на балконе горшков с растениями может быть расценена, как переоборудование и нарушение архитектурного облика здания. За это россиянам грозит штраф от 2,5 до 50 тысяч рублей, предупредил директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев. «Когда с внешней стороны на перилах балкона закрепляются ящики для цветов, это может быть расценено как нарушение архитектурного облика. А когда промышленный альпинист спускается с крыши дома вдоль стены, дополнительные секции ящиков могут помешать его работе, а в некоторых случаях могут даже представлять опасность для его жизни. », — уточнил Федор Мезенцев в интервью радио Sputnik. По его словам, наказать могут как владельца квартиры, так и управляющую компанию, которая ненадлежащим образом следит за домом. Мезенцев отметил, что для физического лица штраф составит около 2,5 тысячи рублей, для директора управляющей компании — от четырех до пяти тысяч рублей, а для юридического лица — от 40 до 50 тысяч рублей. Ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев в разговоре с URA.RU предупредил, что граждане могут получить штраф за самовольное переустройство и перепланировку квартиры, в частности, остекление балкона. Его размер составит от 1500 до 2500 рублей.