Сенатор Клишас: россиян не будут сажать за использование VPN

Введение ответственности за использование VPN не обсуждается
В России не будут вводить уголовную или административную ответственность за использование VPN-сервисов. Такое заявление сделал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Ответственности за использование VPN нет. И ее введение не обсуждается», — написал Клишас в своем telegram-канале. Так он отреагировал на заявление депутата Госдумы Марии Бутиной.
Ранее Бутина предложила сажать родителей детей, которые пользуются VPN для использования заблокированных соцсетей. Использование VPN-сервисов может быть не безопасным, потому что есть риск кражи личных данных, заявлял URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.
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