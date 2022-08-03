Сенатор Клишас: россиян не будут сажать за использование VPN

03 августа 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Введение ответственности за использование VPN не обсуждается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России не будут вводить уголовную или административную ответственность за использование VPN-сервисов. Такое заявление сделал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Ответственности за использование VPN нет. И ее введение не обсуждается», — написал Клишас в своем telegram-канале. Так он отреагировал на заявление депутата Госдумы Марии Бутиной. Ранее Бутина предложила сажать родителей детей, которые пользуются VPN для использования заблокированных соцсетей. Использование VPN-сервисов может быть не безопасным, потому что есть риск кражи личных данных, заявлял URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

В России не будут вводить уголовную или административную ответственность за использование VPN-сервисов. Такое заявление сделал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Ответственности за использование VPN нет. И ее введение не обсуждается», — написал Клишас в своем telegram-канале. Так он отреагировал на заявление депутата Госдумы Марии Бутиной. Ранее Бутина предложила сажать родителей детей, которые пользуются VPN для использования заблокированных соцсетей. Использование VPN-сервисов может быть не безопасным, потому что есть риск кражи личных данных, заявлял URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.