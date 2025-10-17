В Пушкино разгорелся пожар на предприятии по производству автомасел

В Пушкино тушат пожар на предприятии по производству автомобильных масел
В Пушкино тушат пожар на предприятии по производству автомобильных масел

В городе Пушкино Московской области сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на производственном предприятии по выпуску и розливу автомобильных масел. По данным ведомства, огонь охватил чердачное помещение здания на площади 2 500 квадратных метров.

«В Пушкино горит чердачное помещение в производственном здании по производству и розливу автомобильных масел. <...> Площадь пожара 2 500 квадратов», — передает МЧС России в telegram-канале. Там добавили, что к тушению привлечены 69 спасателей и 24 единицы техники. Угрозы распространения огня на соседние объекты нет.

За час до этого сообщалось также о возгорании на складе в Южно-Сахалинске. Тогда площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.

