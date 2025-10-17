В РЖД рассказали о массовом сокращении кадров

РЖД проведут сокращения в аппарате управления. Руководителям подразделений поручили представить предложения по сокращению кадров. пишут СМИ.
«До 1 ноября руководители РЖД — от заместителей гендиректора монополии до руководителей подразделений — должны представить свои предложения по сокращению кадров. Соответствующая телеграмма за подписью главы компании Олега Белозерова была разослана ответственным за исполнение поручения лицам», — пишет «Интерфакс».
В РЖД сообщили, что оптимизация численности сотрудников аппарата управления направлена на повышение эффективности компании «в условиях снижения объемов работы и сложной экономической ситуации». Отмечается, что под сокращение прежде всего попадут имеющиеся вакансии. Также планируются ограничения на прием новых сотрудников.
