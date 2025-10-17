В РЖД рассказали о массовом сокращении кадров

Аппарат управления РЖД планирует сокращения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В первую очередь в РЖД начнут сокращать вакансии
В первую очередь в РЖД начнут сокращать вакансии Фото:

РЖД проведут сокращения в аппарате управления. Руководителям подразделений поручили представить предложения по сокращению кадров. пишут СМИ.

«До 1 ноября руководители РЖД — от заместителей гендиректора монополии до руководителей подразделений — должны представить свои предложения по сокращению кадров. Соответствующая телеграмма за подписью главы компании Олега Белозерова была разослана ответственным за исполнение поручения лицам», — пишет «Интерфакс».

В РЖД сообщили, что оптимизация численности сотрудников аппарата управления направлена на повышение эффективности компании «в условиях снижения объемов работы и сложной экономической ситуации». Отмечается, что под сокращение прежде всего попадут имеющиеся вакансии. Также планируются ограничения на прием новых сотрудников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
РЖД проведут сокращения в аппарате управления. Руководителям подразделений поручили представить предложения по сокращению кадров. пишут СМИ. «До 1 ноября руководители РЖД — от заместителей гендиректора монополии до руководителей подразделений — должны представить свои предложения по сокращению кадров. Соответствующая телеграмма за подписью главы компании Олега Белозерова была разослана ответственным за исполнение поручения лицам», — пишет «Интерфакс». В РЖД сообщили, что оптимизация численности сотрудников аппарата управления направлена на повышение эффективности компании «в условиях снижения объемов работы и сложной экономической ситуации». Отмечается, что под сокращение прежде всего попадут имеющиеся вакансии. Также планируются ограничения на прием новых сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...