В Германии возмутились гендерным неравенством в ВСУ

В Германии отметили, что в составе ВСУ мало женщин Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В вооруженных силах Украины процветает гендерное неравенство, на что в Германии негативно отреагировали. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Эксперт по безопасности из Берлинского института глобальной общественной политики Юлия Фридрих отмечает, что после окончания спецоперации, скорее всего, всех участвующих женщин отправят домой. «Они [женщины в составе ВСУ] должны вернуться к своим традиционным обязанностям после возвращения с фронта, «но пеленального столика в Ассоциации ветеранов нет», — иронично отмечает она, намекая на несправедливое отношение к женскому полу.

Издание пишет, что до начала текущего конфликта между Россией и Украиной женщины составляли около 15,5% вооруженных сил страны. «Из-за всеобщей мобилизации мужчин в феврале 2022 года отношения снова несколько изменились. Сегодня около десяти процентов вооруженных сил составляют женщины», — сообщает Юлия Фридрих, эксперт по безопасности из Берлинского института глобальной общественной политики. По словам спикера, женщинам из военной сферы часто приходится отстаивать свою позицию и бороться за признание.

Ранее URA.RU сообщало, что у украинских солдат закончилась одежда. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию, цель которой — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.