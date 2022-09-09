Минобороны РФ: украинские военные выпустили 27 снарядов по Энергодару

09 сентября 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Персонал ЗАЭС контролирует объект Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные обстреляли Энергодар — город в Запорожской области, где находится Запорожская атомная электростанция. ВСУ выпустили 27 снарядов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Выпущено 27 снарядов из района населенного пункта Марганец, расположенного на противоположном берегу Каховского водохранилища. Город остался без электричества. Огневые средства противника были подавлены», — отмечают представители ведомства. Сообщается, что персонал ЗАЭС контролирует объект. Сотрудники поддерживают ее техническое состояние. Обстрелы Энергодара и станции украинскими военными начались после того, как часть Запорожской области перешла под контроль ВС РФ в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В сентябре на станцию приехали представители МАГАТЭ, чтобы зафиксировать состояние объекта. МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки делегации, пишет RT. В документе говорится, что с весны на станции произошло несколько событий, которые «нарушают принципы ядерной безопасности», дополняет «Национальная служба новостей».

Украинские военные обстреляли Энергодар — город в Запорожской области, где находится Запорожская атомная электростанция. ВСУ выпустили 27 снарядов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Выпущено 27 снарядов из района населенного пункта Марганец, расположенного на противоположном берегу Каховского водохранилища. Город остался без электричества. Огневые средства противника были подавлены», — отмечают представители ведомства. Сообщается, что персонал ЗАЭС контролирует объект. Сотрудники поддерживают ее техническое состояние. Обстрелы Энергодара и станции украинскими военными начались после того, как часть Запорожской области перешла под контроль ВС РФ в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В сентябре на станцию приехали представители МАГАТЭ, чтобы зафиксировать состояние объекта. МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки делегации, пишет RT. В документе говорится, что с весны на станции произошло несколько событий, которые «нарушают принципы ядерной безопасности», дополняет «Национальная служба новостей».