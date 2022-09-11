В Свердловскую область завезли почти 40 тонн зараженных слив

12 сентября 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Фрукты оказались заражены вредителем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Специалисты свердловского управления Россельхознадзора разрешили ввоз двух партий слив по 19 тонн, зараженных вредителем — калифорнийской щитовкой. Об этом рассказали в пресс-службе управления. «Щитовка встречается в лесах, садах и декоративных насаждениях. Поражает яблоню, грушу, персик, сливу, черешню, вишню, миндаль, боярышник, айву, розу, сирень, липу, березу, иву, хмель, орех грецкий, тополь и др. — всего около 270 видов из 84 семейств», — поделились в ведомстве. Там также отметили: высокий фитосанитарный риск возникает лишь при появлении щитовки в посадочном материале. В то время как зараженные щитовкой плоды особой опасности для человека не представляют — потому сливы из Кабардино-Балкарии и пустили в регион. Ранее в Свердловской области согласились продать 18 тонн фруктов с вредителем. Это было связано с тем, что паразит может вредить только живым растениям.

Специалисты свердловского управления Россельхознадзора разрешили ввоз двух партий слив по 19 тонн, зараженных вредителем — калифорнийской щитовкой. Об этом рассказали в пресс-службе управления. «Щитовка встречается в лесах, садах и декоративных насаждениях. Поражает яблоню, грушу, персик, сливу, черешню, вишню, миндаль, боярышник, айву, розу, сирень, липу, березу, иву, хмель, орех грецкий, тополь и др. — всего около 270 видов из 84 семейств», — поделились в ведомстве. Там также отметили: высокий фитосанитарный риск возникает лишь при появлении щитовки в посадочном материале. В то время как зараженные щитовкой плоды особой опасности для человека не представляют — потому сливы из Кабардино-Балкарии и пустили в регион. Ранее в Свердловской области согласились продать 18 тонн фруктов с вредителем. Это было связано с тем, что паразит может вредить только живым растениям.