11 сентября 2022

В Свердловскую область завезли почти 40 тонн зараженных слив

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сливы. Курган, сливы, слива
Фрукты оказались заражены вредителем Фото:

Специалисты свердловского управления Россельхознадзора разрешили ввоз двух партий слив по 19 тонн, зараженных вредителем — калифорнийской щитовкой. Об этом рассказали в пресс-службе управления.

«Щитовка встречается в лесах, садах и декоративных насаждениях. Поражает яблоню, грушу, персик, сливу, черешню, вишню, миндаль, боярышник, айву, розу, сирень, липу, березу, иву, хмель, орех грецкий, тополь и др. — всего около 270 видов из 84 семейств», — поделились в ведомстве.

Там также отметили: высокий фитосанитарный риск возникает лишь при появлении щитовки в посадочном материале. В то время как зараженные щитовкой плоды особой опасности для человека не представляют — потому сливы из Кабардино-Балкарии и пустили в регион.

Ранее в Свердловской области согласились продать 18 тонн фруктов с вредителем. Это было связано с тем, что паразит может вредить только живым растениям.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Специалисты свердловского управления Россельхознадзора разрешили ввоз двух партий слив по 19 тонн, зараженных вредителем — калифорнийской щитовкой. Об этом рассказали в пресс-службе управления. «Щитовка встречается в лесах, садах и декоративных насаждениях. Поражает яблоню, грушу, персик, сливу, черешню, вишню, миндаль, боярышник, айву, розу, сирень, липу, березу, иву, хмель, орех грецкий, тополь и др. — всего около 270 видов из 84 семейств», — поделились в ведомстве. Там также отметили: высокий фитосанитарный риск возникает лишь при появлении щитовки в посадочном материале. В то время как зараженные щитовкой плоды особой опасности для человека не представляют — потому сливы из Кабардино-Балкарии и пустили в регион. Ранее в Свердловской области согласились продать 18 тонн фруктов с вредителем. Это было связано с тем, что паразит может вредить только живым растениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...