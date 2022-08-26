Кадыров: Киев бросает украинских боевиков на убой «за Бандеру»

27 августа 2022 в 02:30 Размер текста - 17 +

Киев отправляет боевиков ВСУ маленькими группами на убой, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти отправляют боевиков своих вооруженных формирований на убой маленькими группами «за Бандеру и его отребье». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Так их и бросают на убой отдельными маленькими группами. По 5-7 человек. Отбирают, словно лишних бычков из стада, и вперед, на заклание, за Бандеру и его отребье», — написал в своем telegram-канале Рамзан Кадыров, прикрепив видеоролик с пленными украинскими националистами. Однако он отметил, что украинские боевики даже не являются «идейными» и не имеют своих убеждений. «Преданные своему делу воители так охотно на вопросы не отвечают. Еще бой не затих и дым пороха не рассеялся, а они поведали нашему спецназу „Ахмат“ столько информации, что обрабатывать ее времени нет», — отметил глава Республики Чечня. Ранее Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина разрешение закончить спецоперацию на Украине. Он также добавил, что глава государства не позволяет забирать контроль над Киевом. Украинский военный рассказал, что солдаты ВСУ массово бегут с линии фронта. Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.

Украинские власти отправляют боевиков своих вооруженных формирований на убой маленькими группами «за Бандеру и его отребье». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Так их и бросают на убой отдельными маленькими группами. По 5-7 человек. Отбирают, словно лишних бычков из стада, и вперед, на заклание, за Бандеру и его отребье», — написал в своем telegram-канале Рамзан Кадыров, прикрепив видеоролик с пленными украинскими националистами. Однако он отметил, что украинские боевики даже не являются «идейными» и не имеют своих убеждений. «Преданные своему делу воители так охотно на вопросы не отвечают. Еще бой не затих и дым пороха не рассеялся, а они поведали нашему спецназу „Ахмат“ столько информации, что обрабатывать ее времени нет», — отметил глава Республики Чечня. Ранее Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина разрешение закончить спецоперацию на Украине. Он также добавил, что глава государства не позволяет забирать контроль над Киевом. Украинский военный рассказал, что солдаты ВСУ массово бегут с линии фронта. Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.