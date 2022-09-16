Путин пообещал сделать все для скорейшего завершения конфликта на Украине

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин пообещал сделать все возможное для завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Мы сделаем все, для того чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя», — сказал Путин на встрече с Моди.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, заявлял Путин. Делегации РФ и Украины неоднократно проводили переговоры, но не пришли у урегулированию конфликта и приостановили обсуждение.

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Президент России Владимир Путин пообещал сделать все возможное для завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Мы сделаем все, для того чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя», — сказал Путин на встрече с Моди. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, заявлял Путин. Делегации РФ и Украины неоднократно проводили переговоры, но не пришли у урегулированию конфликта и приостановили обсуждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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