Путин пообещал сделать все для скорейшего завершения конфликта на Украине

16 сентября 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин пообещал сделать все возможное для завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Мы сделаем все, для того чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя», — сказал Путин на встрече с Моди. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, заявлял Путин. Делегации РФ и Украины неоднократно проводили переговоры, но не пришли у урегулированию конфликта и приостановили обсуждение.

Президент России Владимир Путин пообещал сделать все возможное для завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Мы сделаем все, для того чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя», — сказал Путин на встрече с Моди. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, заявлял Путин. Делегации РФ и Украины неоднократно проводили переговоры, но не пришли у урегулированию конфликта и приостановили обсуждение.