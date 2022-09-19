19 сентября 2022

Власти Харьковской области: боевики ВСУ похищают жителей Купянска за связи с РФ

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ВСУ проводят рейды по задержанию «коллаборантов» в Купянске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики занимаются поиском «коллаборантов» среди жителей Купянска в Харьковской области, а затем увозят их в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«ВСУ активно ведет работу по вычислению „коллаборантов“. Отыскивают и увозят в неизвестном направлении», — сообщили РИА «Новости» в администрации, ссылаясь на слова беженцев из Купянска.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила украинцам обвинениями в коллаборационизме за участие в референдуме о присоединении к РФ. В Киеве также предупреждали, что украинцам грозит уголовная ответственность за получение российского гражданства. Также Верещук заявляла, что Украина объявляет об обязательной эвакуации из Донбасса. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе нее российская армия взяла под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей, а также освободила ЛНР.

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Украинские боевики занимаются поиском «коллаборантов» среди жителей Купянска в Харьковской области, а затем увозят их в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. «ВСУ активно ведет работу по вычислению „коллаборантов“. Отыскивают и увозят в неизвестном направлении», — сообщили РИА «Новости» в администрации, ссылаясь на слова беженцев из Купянска. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила украинцам обвинениями в коллаборационизме за участие в референдуме о присоединении к РФ. В Киеве также предупреждали, что украинцам грозит уголовная ответственность за получение российского гражданства. Также Верещук заявляла, что Украина объявляет об обязательной эвакуации из Донбасса. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе нее российская армия взяла под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей, а также освободила ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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