20 сентября 2022

Свердловский депутат Госдумы заявила, что Запад в очередной раз «получит по шее»

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Конференция свердловского отделения ОНФ. Екатеринбург, рябцева жанна
Жанна Рябцева высказалась по поводу введения частичной мобилизации в РФ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, заявила, что «Запад в очередной раз получит по шее». Такое заявление она сделала в своем telegram-канале.

«Сегодняшний день войдет в историю, как начало очередной мобилизации русского мира против общего врага. <…> Запад никак не поймет, что ни переписать нашу историю, ни вычеркнуть нас из нее — не выйдет. Ну ничего, получат в очередной раз по шее, поймут», — говорится в сообщении.

Рябцева отметила, что 21 сентября отмечается 1160-летие зарождения российской государственности. «Так, „Повесть временных лет“ рассказывает, что в 862 году трое варяжских братьев со своими родами пришли править к славянам, заложив город Ладогу», — добавила Жанна.

Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч человек. По его словам, мобилизация предусматривает призыв тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Студентов и срочников это не коснется.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

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Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, заявила, что «Запад в очередной раз получит по шее». Такое заявление она сделала в своем telegram-канале. «Сегодняшний день войдет в историю, как начало очередной мобилизации русского мира против общего врага. <…> Запад никак не поймет, что ни переписать нашу историю, ни вычеркнуть нас из нее — не выйдет. Ну ничего, получат в очередной раз по шее, поймут», — говорится в сообщении. Рябцева отметила, что 21 сентября отмечается 1160-летие зарождения российской государственности. «Так, „Повесть временных лет“ рассказывает, что в 862 году трое варяжских братьев со своими родами пришли править к славянам, заложив город Ладогу», — добавила Жанна. Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч человек. По его словам, мобилизация предусматривает призыв тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Студентов и срочников это не коснется. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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