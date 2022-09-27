27 сентября 2022

Небензя пригрозил Зеленскому из-за его попыток сорвать частичную мобилизацию

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Небензя заявил, что у Владимира Зеленского не получится сорвать частичную мобилизацию Фото:
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Мобилизация в России

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского не получится сорвать частичную мобилизацию. Об этом он сказал в эфире «Россия 24».

«Он [президент Украины Владимир Зеленский] заметил, что власть в Киеве не гнушается иногда использовать русский язык из тактических и пропагандистских соображений. Достаточно упомянуть, что президент Зеленский не постеснялся за последние дни записать несколько видеообращений по-русски, чтобы попытаться сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию», — сказал Небензя, передает «Россия 24».

Ранее, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию граждан. Минобороны заявили, что в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч россиян. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам главы государства — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского не получится сорвать частичную мобилизацию. Об этом он сказал в эфире «Россия 24». «Он [президент Украины Владимир Зеленский] заметил, что власть в Киеве не гнушается иногда использовать русский язык из тактических и пропагандистских соображений. Достаточно упомянуть, что президент Зеленский не постеснялся за последние дни записать несколько видеообращений по-русски, чтобы попытаться сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию», — сказал Небензя, передает «Россия 24». Ранее, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию граждан. Минобороны заявили, что в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч россиян. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам главы государства — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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