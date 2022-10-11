В банке Челябинска произошла драка пенсионеров. Фото

12 октября 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Старик избил в кредитном учреждении пожилую женщину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Челябинска немолодой посетитель банка избил пожилую женщину. Пострадавшей понадобилась помощь медиков. «В Челябинске посетитель избил в банке пожилую женщину. Пострадавшую забрала скорая помощь. Заметим, что хулиган и сам немолод. Инцидент произошел в здании на проспекте Ленина», — сообщает паблик частного охранного предприятия «Варяг» во «ВКонтакте». Бойцы ГБР успели задержать пожилого мужчину на месте происшествия. Дебошир был передан сотрудникам полиции. С агрессивным мужчиной теперь разбираются в полиции Фото: группа «ВАРЯГ технологии безопасности» во «ВКонтакте»

В центре Челябинска немолодой посетитель банка избил пожилую женщину. Пострадавшей понадобилась помощь медиков. «В Челябинске посетитель избил в банке пожилую женщину. Пострадавшую забрала скорая помощь. Заметим, что хулиган и сам немолод. Инцидент произошел в здании на проспекте Ленина», — сообщает паблик частного охранного предприятия «Варяг» во «ВКонтакте». Бойцы ГБР успели задержать пожилого мужчину на месте происшествия. Дебошир был передан сотрудникам полиции.