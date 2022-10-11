11 октября 2022

В банке Челябинска произошла драка пенсионеров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Старик избил в кредитном учреждении пожилую женщину Фото:

В центре Челябинска немолодой посетитель банка избил пожилую женщину. Пострадавшей понадобилась помощь медиков.

«В Челябинске посетитель избил в банке пожилую женщину. Пострадавшую забрала скорая помощь. Заметим, что хулиган и сам немолод. Инцидент произошел в здании на проспекте Ленина», — сообщает паблик частного охранного предприятия «Варяг» во «ВКонтакте».

Бойцы ГБР успели задержать пожилого мужчину на месте происшествия. Дебошир был передан сотрудникам полиции.

С агрессивным мужчиной теперь разбираются в полиции
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В центре Челябинска немолодой посетитель банка избил пожилую женщину. Пострадавшей понадобилась помощь медиков. «В Челябинске посетитель избил в банке пожилую женщину. Пострадавшую забрала скорая помощь. Заметим, что хулиган и сам немолод. Инцидент произошел в здании на проспекте Ленина», — сообщает паблик частного охранного предприятия «Варяг» во «ВКонтакте». Бойцы ГБР успели задержать пожилого мужчину на месте происшествия. Дебошир был передан сотрудникам полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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