Старик избил в кредитном учреждении пожилую женщину
В центре Челябинска немолодой посетитель банка избил пожилую женщину. Пострадавшей понадобилась помощь медиков.
«В Челябинске посетитель избил в банке пожилую женщину. Пострадавшую забрала скорая помощь. Заметим, что хулиган и сам немолод. Инцидент произошел в здании на проспекте Ленина», — сообщает паблик частного охранного предприятия «Варяг» во «ВКонтакте».
Бойцы ГБР успели задержать пожилого мужчину на месте происшествия. Дебошир был передан сотрудникам полиции.
С агрессивным мужчиной теперь разбираются в полиции
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