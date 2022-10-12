В Белом дом заявили о риске открытия второго фронта на Украине

Есть больший риск, что США и НАТО примут участие в конфликте на Украине, заявили в Белом доме
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине находится на высоком уровне. Такое заявление сделали в администрации президента США.
«Риски сейчас высоки… В этом нет сомнений», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация Украины. В США призвали НАТО прекратить провоцировать украинский конфликт. В Кремле заявляют, что НАТО принимают участие в конфликте на стороне Украины.
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