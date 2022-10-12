12 октября 2022

В Белом дом заявили о риске открытия второго фронта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Есть больший риск, что США и НАТО примут участие в конфликте на Украине, заявили в Белом доме Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине находится на высоком уровне. Такое заявление сделали в администрации президента США.

«Риски сейчас высоки… В этом нет сомнений», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация Украины. В США призвали НАТО прекратить провоцировать украинский конфликт. В Кремле заявляют, что НАТО принимают участие в конфликте на стороне Украины.

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Риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине находится на высоком уровне. Такое заявление сделали в администрации президента США. «Риски сейчас высоки… В этом нет сомнений», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация Украины. В США призвали НАТО прекратить провоцировать украинский конфликт. В Кремле заявляют, что НАТО принимают участие в конфликте на стороне Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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