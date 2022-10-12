В Белом дом заявили о риске открытия второго фронта на Украине

13 октября 2022 в 02:36 Размер текста - 17 +

Есть больший риск, что США и НАТО примут участие в конфликте на Украине, заявили в Белом доме Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине находится на высоком уровне. Такое заявление сделали в администрации президента США. «Риски сейчас высоки… В этом нет сомнений», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация Украины. В США призвали НАТО прекратить провоцировать украинский конфликт. В Кремле заявляют, что НАТО принимают участие в конфликте на стороне Украины.

Риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине находится на высоком уровне. Такое заявление сделали в администрации президента США. «Риски сейчас высоки… В этом нет сомнений», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация Украины. В США призвали НАТО прекратить провоцировать украинский конфликт. В Кремле заявляют, что НАТО принимают участие в конфликте на стороне Украины.