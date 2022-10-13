Володин пригрозил Украине «более жестким ответом» на теракты

Володин: ответ России на теракты Украины будет еще жестче

13 октября 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

По словам Володина, нигде в мире не ведут переговоров с террористами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ответ России на теракты со стороны Украины будет еще более жестким. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким», — написал Володин в своем telegram-канале. Он также отметил, что ни одна страна мира не ведет переговоров с террористами, и что все исполнители терактов должны быть найдены. 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По его словам, к его организации причастны спецслужбы Украины. 10 октября Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины. По информации Минобороны, целями удара являлись системы военного управления, связи и энергетики Украины.

Ответ России на теракты со стороны Украины будет еще более жестким. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким», — написал Володин в своем telegram-канале. Он также отметил, что ни одна страна мира не ведет переговоров с террористами, и что все исполнители терактов должны быть найдены. 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По его словам, к его организации причастны спецслужбы Украины. 10 октября Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины. По информации Минобороны, целями удара являлись системы военного управления, связи и энергетики Украины.