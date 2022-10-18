Военный историк назвал ошибку России, повлекшую к ухудшению отношений с США

Военный историк Кнутов: Продажа Россией Аляски привела к ухудшению отношений с США

18 октября 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Кнутов заявил, что Аляска стала бы для России весомым геополитическим преимуществом Директор музея противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов заявил, что если бы Аляска осталась в составе России, то это стало бы серьезным стратегическим и геополитическим преимуществом Москвы перед Вашингтоном. В частности потому, что у США появились бы дополнительные угрозы. Кнутов уверен, что отношения РФ и США были бы на совершенно другом уровне. «Аляска занимает важнейшее стратегическое положение, помимо природных ресурсов. С военной точки зрения она была бы интересна, мы могли бы ее сохранять», — заявил Кнутов 5-tv.ru. Также он добавил, что мост между Россией, Канадой и США помог бы развить торговые отношения между странами: «Был бы мост между Канадой, США и РФ. Отношения между Россией и США были бы на другом уровне». Россия продала Аляску США за 7,2 миллиона долларов золотом 30 марта 1867 года. После сделки США получили сам полуостров, Александровский и Кадьякский архипелаги, острова Алеутской гряды, а также несколько островов в Беринговом море.

Директор музея противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов заявил, что если бы Аляска осталась в составе России, то это стало бы серьезным стратегическим и геополитическим преимуществом Москвы перед Вашингтоном. В частности потому, что у США появились бы дополнительные угрозы. Кнутов уверен, что отношения РФ и США были бы на совершенно другом уровне. «Аляска занимает важнейшее стратегическое положение, помимо природных ресурсов. С военной точки зрения она была бы интересна, мы могли бы ее сохранять», — заявил Кнутов 5-tv.ru. Также он добавил, что мост между Россией, Канадой и США помог бы развить торговые отношения между странами: «Был бы мост между Канадой, США и РФ. Отношения между Россией и США были бы на другом уровне». Россия продала Аляску США за 7,2 миллиона долларов золотом 30 марта 1867 года. После сделки США получили сам полуостров, Александровский и Кадьякский архипелаги, острова Алеутской гряды, а также несколько островов в Беринговом море.