Латвия собирается национализировать российский нефтепровод 01 ноября 2022 в 16:03 Размер текста - 17 + Латвия объяснила свое решение санкциями против РФ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Правительство Латвии намерено пересмотреть межправительственное соглашение с РФ о совместном использовании нефтепродуктопроводов, которые проходят через латвийскую территорию. Об этом сообщило издание BALTNEWS. «На этой неделе состоится совещание государственных секретарей (рабочий орган кабмина), в ходе которого пересмотрят межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефти и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Латвии», — написали в источнике. Также там уточняется, что суть такого решения заключается в отмене действия статьи 4 соглашения, которая запрещает конфискацию, реквизицию и национализацию собственности. Свое решение Латвия объясняет санкциями против России и измененными с момента заключения договора обстоятельствами. Ранее стало известно о введении властями Латвии режима энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов, который будет действовать до 31 декабря. Об этом сообщило RT. Правительство Латвии намерено пересмотреть межправительственное соглашение с РФ о совместном использовании нефтепродуктопроводов, которые проходят через латвийскую территорию. Об этом сообщило издание BALTNEWS. «На этой неделе состоится совещание государственных секретарей (рабочий орган кабмина), в ходе которого пересмотрят межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефти и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Латвии», — написали в источнике. Также там уточняется, что суть такого решения заключается в отмене действия статьи 4 соглашения, которая запрещает конфискацию, реквизицию и национализацию собственности. Свое решение Латвия объясняет санкциями против России и измененными с момента заключения договора обстоятельствами. Ранее стало известно о введении властями Латвии режима энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов, который будет действовать до 31 декабря. Об этом сообщило RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям