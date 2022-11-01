Латвия собирается национализировать российский нефтепровод

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Разное. Курган, нефтепровод
Латвия объяснила свое решение санкциями против РФ Фото:
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Газовый кризис в Европе

Правительство Латвии намерено пересмотреть межправительственное соглашение с РФ о совместном использовании нефтепродуктопроводов, которые проходят через латвийскую территорию. Об этом сообщило издание BALTNEWS.

«На этой неделе состоится совещание государственных секретарей (рабочий орган кабмина), в ходе которого пересмотрят межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефти и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Латвии», — написали в источнике.

Также там уточняется, что суть такого решения заключается в отмене действия статьи 4 соглашения, которая запрещает конфискацию, реквизицию и национализацию собственности. Свое решение Латвия объясняет санкциями против России и измененными с момента заключения договора обстоятельствами.

Ранее стало известно о введении властями Латвии режима энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов, который будет действовать до 31 декабря. Об этом сообщило RT.

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Правительство Латвии намерено пересмотреть межправительственное соглашение с РФ о совместном использовании нефтепродуктопроводов, которые проходят через латвийскую территорию. Об этом сообщило издание BALTNEWS. «На этой неделе состоится совещание государственных секретарей (рабочий орган кабмина), в ходе которого пересмотрят межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефти и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Латвии», — написали в источнике. Также там уточняется, что суть такого решения заключается в отмене действия статьи 4 соглашения, которая запрещает конфискацию, реквизицию и национализацию собственности. Свое решение Латвия объясняет санкциями против России и измененными с момента заключения договора обстоятельствами. Ранее стало известно о введении властями Латвии режима энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов, который будет действовать до 31 декабря. Об этом сообщило RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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