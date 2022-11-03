Мобилизованных уральцев тренируют на американском оружии. Фото

03 ноября 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

Снайперы стреляли тройками — из СВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные уральцы, из которых сформировали снайперскую роту, изучают американское оружие — чтобы понимать, чем и как воюет противник. Об этом журналистам рассказал инструктор с позывным «Хлопа», передает корреспондент URA.RU. «Мы готовим ребят к тому, с чем им придется столкнуться в зоне боевых действий. Какие противник применяет винтовки, прицелы, как его обмануть, сделать так, чтобы наши парни остались живы и вернулись домой с победой», — поделился «Хлопа». Ранее он участвовал в спецоперации РФ на Украине как доброволец. Оружие, продемонстрированное им, — трофейное. Это три гранатомета и две винтовки. «Чтобы вы понимали, у нас на вооружении стоит патрон 7,62×54 мм. Дальность стрельбы — около 1,2 километра. Противник зачастую работает калибром 338 Lapua Magnum. Дальность — около двух километров», — описал боец. Всего на полигоне в Елани днем 3 ноября работали 12 снайперов. Задача — поразить из СВД цель на расстоянии 200 метров. Командовал офицер с боевым опытом, мобилизованный в конце сентября. Перед стрельбами один из бойцов показал мастер-класс по сборке магазина (уложился в 11 секунд, оценка — «хорошо») Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тут же неподалеку занималась группа разведчиков. Журналисты застали их за отработкой наступления и отхода на открытой местности и стрельбы из-за укрытия. Подразделением руководит офицер с позывным «Кипер». Говорит, случайных людей в его разведроте нет — все подобраны по военно-учетным специальностям и желанию служить в разведке. По его словам, в Елани регулярно проводятся занятия по тактической медицине, основам боевой подготовки (в том числе тактической стрельбе), а также ведения разведывательных мероприятий на открытой и закрытой местности. Занятия на полигоне регулярно посещает начальник учебного центра Дмитрий Аксенов. «Мы переходим от теории к практическим мероприятиям, они проходят и днем, и ночью. Для них [мобилизованных] это не нового. Здесь они совершенствуют свои знания, в процессе обучения показывают наилучшие навыки», — отметил Аксенов. По соседству со снайперами занимались БПЛА-расчеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Оружие, которое показывают мобилизованным со всего Урала, привезли из зоны спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В снайперскую роту входят мобилизованные из Свердловской и Челябинской областей, Пермского края, Зауралья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Разведчики отрабатывают не только стрельбу, но и своевременную смену магазинов, объяснил их командир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За качеством подготовки в центре следит полковник Дмитрий Аксенов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мобилизованные уральцы, из которых сформировали снайперскую роту, изучают американское оружие — чтобы понимать, чем и как воюет противник. Об этом журналистам рассказал инструктор с позывным «Хлопа», передает корреспондент URA.RU. «Мы готовим ребят к тому, с чем им придется столкнуться в зоне боевых действий. Какие противник применяет винтовки, прицелы, как его обмануть, сделать так, чтобы наши парни остались живы и вернулись домой с победой», — поделился «Хлопа». Ранее он участвовал в спецоперации РФ на Украине как доброволец. Оружие, продемонстрированное им, — трофейное. Это три гранатомета и две винтовки. «Чтобы вы понимали, у нас на вооружении стоит патрон 7,62×54 мм. Дальность стрельбы — около 1,2 километра. Противник зачастую работает калибром 338 Lapua Magnum. Дальность — около двух километров», — описал боец. Всего на полигоне в Елани днем 3 ноября работали 12 снайперов. Задача — поразить из СВД цель на расстоянии 200 метров. Командовал офицер с боевым опытом, мобилизованный в конце сентября. Тут же неподалеку занималась группа разведчиков. Журналисты застали их за отработкой наступления и отхода на открытой местности и стрельбы из-за укрытия. Подразделением руководит офицер с позывным «Кипер». Говорит, случайных людей в его разведроте нет — все подобраны по военно-учетным специальностям и желанию служить в разведке. По его словам, в Елани регулярно проводятся занятия по тактической медицине, основам боевой подготовки (в том числе тактической стрельбе), а также ведения разведывательных мероприятий на открытой и закрытой местности. Занятия на полигоне регулярно посещает начальник учебного центра Дмитрий Аксенов. «Мы переходим от теории к практическим мероприятиям, они проходят и днем, и ночью. Для них [мобилизованных] это не нового. Здесь они совершенствуют свои знания, в процессе обучения показывают наилучшие навыки», — отметил Аксенов.