Рогов: за ВСУ в Запорожской области сражаются польские военные

09 ноября 2022 в 09:51 Размер текста - 17 +

Польские частные военные сражаются вместо ВСУ, заявил Владимир Рогов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польские частные военные, легализованные через Иностранный легион Вооруженных Сил Украины (ВСУ) сражаются в Запорожской области вместо украинской армии. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Все польские частные военные компании могли бы поместиться на запорожской линии боевого соприкосновения, не говоря о том, что они еще действуют на харьковском направлении, в Донбассе. Нет сомнений, что это польские регулярные подразделения, просто легализованные через Иностранный легион ВСУ», — приводит ТАСС слова Рогова. Ранее российский военнослужащий в Харьковской области заявил, что ВСУ отправляли польских женщин-наемниц участвовать в украинском наступлении наряду с мужчинами. Журналист URA.RU после разговора с заместителем главы ВГА Каменки-Днепровской Александром Реймером сообщил, что ВСУ продолжили и усилили обстрелы Запорожской области.

Польские частные военные, легализованные через Иностранный легион Вооруженных Сил Украины (ВСУ) сражаются в Запорожской области вместо украинской армии. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Все польские частные военные компании могли бы поместиться на запорожской линии боевого соприкосновения, не говоря о том, что они еще действуют на харьковском направлении, в Донбассе. Нет сомнений, что это польские регулярные подразделения, просто легализованные через Иностранный легион ВСУ», — приводит ТАСС слова Рогова. Ранее российский военнослужащий в Харьковской области заявил, что ВСУ отправляли польских женщин-наемниц участвовать в украинском наступлении наряду с мужчинами. Журналист URA.RU после разговора с заместителем главы ВГА Каменки-Днепровской Александром Реймером сообщил, что ВСУ продолжили и усилили обстрелы Запорожской области.