Немцы перешли на сторону РФ после жесткого заявления Кремля по Украине

В Германии обвинили Зеленского во втягивании НАТО в украинский конфликт

18 ноября 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Зеленский хочет использовать ситуацию в Польше для привлечения НАТО в конфликт на Украине, считают читатели Фото: Официальный сайт президента Украины Читатели немецкой газеты Die Welt поддержали заявление Кремля. Ранее Россия назвала Украину ненадежным переговорщиком. «После очередной попытки Киева втянуть европейские страны в конфликт против России мы тоже убедились в их ненадежности», — написал один из пользователей. Его поддержал второй комментатор. «Используя свое положение, Зеленский хотел использовать ситуацию в Польше, чтобы заставить НАТО вмешаться в конфликт», — считает он. Другой читатель сделал акцент на влиянии США на Украину. «США особого интереса к переговорам пока не проявили, вот и их прихвостень пока молчит», — написал он. Четвертый пользователь написал: «Зеленский не хочет мирных переговоров, поскольку затягивание конфликта помогает ему набивать карманы миллиардами». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина является ненадежной стороной для переговоров. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский предложил провести публичные переговоры с Россией. До этого 4 октября Зеленский узаконил отказ от переговоров с Россией. Некоторые политологи утверждают, что переговоры с Украиной бессмысленны. Надо принуждать к капитуляции Украину, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Читатели немецкой газеты Die Welt поддержали заявление Кремля. Ранее Россия назвала Украину ненадежным переговорщиком. «После очередной попытки Киева втянуть европейские страны в конфликт против России мы тоже убедились в их ненадежности», — написал один из пользователей. Его поддержал второй комментатор. «Используя свое положение, Зеленский хотел использовать ситуацию в Польше, чтобы заставить НАТО вмешаться в конфликт», — считает он. Другой читатель сделал акцент на влиянии США на Украину. «США особого интереса к переговорам пока не проявили, вот и их прихвостень пока молчит», — написал он. Четвертый пользователь написал: «Зеленский не хочет мирных переговоров, поскольку затягивание конфликта помогает ему набивать карманы миллиардами». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина является ненадежной стороной для переговоров. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский предложил провести публичные переговоры с Россией. До этого 4 октября Зеленский узаконил отказ от переговоров с Россией. Некоторые политологи утверждают, что переговоры с Украиной бессмысленны. Надо принуждать к капитуляции Украину, сообщает «Федеральное агентство новостей».