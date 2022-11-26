Власти Херсона вместе с Кириенко составили план социально-экономического развития региона

Кириенко обсудил с херсонскими властями развитие региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко обсудил с администрацией Херсонской области дальнейшие планы по развитию региона. Об этом сообщается в telegram-канале администрации региона.

«Кириенко провел совещание по социально-экономическому развитию с руководством Херсонской области», — сообщается в telegram-канале администрации Херсонской области. Совместно с замруководителя администрации президента России херсонские власти объявили о том, что «работа по налаживанию процессов интеграции Херсонской области» в состав Российской Федерации продолжается.

В разговоре с властями области Кириенко подчеркнул, что эвакуированные из региона жители продолжат получать помощь от российского правительства. Им выдадут жилищные сертификаты и единоразово выплатят 100 тысяч рублей. Кириенко пообещал усилить работу по информированию и предоставлению соцвыплат в российских регионах. Зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко, в ответ на это, доложил, что в Геническе за два дня льготой на единоразовую выплату уже воспользовались более 119 человек. А сумма, на которую жители региона уже оформили себе жилищные сертификаты, превышает 43 млн рублей.

В своей речи Черевко поделился и планами касательно медицинской сферы в регионе. По его словам, планируется восстановить оказание специализированной медицинской помощи сразу по нескольким профилям. Власти Херсонской области также обсуждают создание инфекционного и медицинского информационно-аналитический центров.

Помимо этого, в ходе встречи с Кириенко администрация области пообещала проводить обязательный мониторинг цен на продукты питания и лекарства. Она представила для этого конкретные меры. Власти также одобрили проект строительства правительственного квартала в городе Геническе.

В ходе своего визита Кириенко также представил нового председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко и поблагодарил покидающего эту должность Сергея Елисеева за добросовестную и ответственную работу.