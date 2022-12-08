Студенты из Златоуста будут кормить мобилизованных в Чебаркуле

Студенты приготовят мобилизованным завтрак, обед и ужин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Студенты и преподаватели Златоустовского техникума технологий и экономики (Челябинская область) отправятся в Чебаркуль кормить мобилизованных. Как URA.RU сообщила директор учебного заведения Марина Пономарева, трудовая вахта продлится 20 дней.

«Преподаватели и 42 студента отправятся в танковую дивизию Чебаркуля на период с 10 по 30 декабря. Будут готовить питание для пяти тысяч мобилизованных», — рассказала URA.RU Пономарева.

Представители техникума поехали в качестве волонтеров. Студенты обучаются на поварской специальности. Для них работа в Чебаркуле станет производственной практикой. Готовить будут с пяти часов утра весь день: сначала — завтрак, затем — обед и ужин. Одновременно будет вариться 48 котлов, расположенных в трех полевых кухнях. Ребятам помогут солдаты-срочники: в их задачу войдет растопка печей, нарезка и шинкование овощей.

Меню подчинено армейским нормам: мясная продукция, крупы, чай и кофе, масло, угощение к чаю, сок. В рационе — четыре вида супов, которые будут чередоваться. Перед отправкой волонтеров техникум приобрел для них овощечистки, поварские ножи и другой инструмент, сушилки для обуви, перчатки. Добровольцев снабдили рабочей одеждой. Представители златоустовского техникума сменят студентов Миасского геолого-разведочного колледжа, до которого в Чебаркуле работала челябинская молодежь.

Мобилизованные проходят воинскую подготовку для отправки в Донбасс. Призванные жители региона примут участие в спецоперации, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля.