08 декабря 2022

Студенты из Златоуста будут кормить мобилизованных в Чебаркуле

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, армейская столовая, обед, армия россии, столовая в воинской части
Студенты приготовят мобилизованным завтрак, обед и ужин Фото:
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Мобилизация в России

Студенты и преподаватели Златоустовского техникума технологий и экономики (Челябинская область) отправятся в Чебаркуль кормить мобилизованных. Как URA.RU сообщила директор учебного заведения Марина Пономарева, трудовая вахта продлится 20 дней.

«Преподаватели и 42 студента отправятся в танковую дивизию Чебаркуля на период с 10 по 30 декабря. Будут готовить питание для пяти тысяч мобилизованных», — рассказала URA.RU Пономарева.

Представители техникума поехали в качестве волонтеров. Студенты обучаются на поварской специальности. Для них работа в Чебаркуле станет производственной практикой. Готовить будут с пяти часов утра весь день: сначала — завтрак, затем — обед и ужин. Одновременно будет вариться 48 котлов, расположенных в трех полевых кухнях. Ребятам помогут солдаты-срочники: в их задачу войдет растопка печей, нарезка и шинкование овощей.

Меню подчинено армейским нормам: мясная продукция, крупы, чай и кофе, масло, угощение к чаю, сок. В рационе — четыре вида супов, которые будут чередоваться. Перед отправкой волонтеров техникум приобрел для них овощечистки, поварские ножи и другой инструмент, сушилки для обуви, перчатки. Добровольцев снабдили рабочей одеждой. Представители златоустовского техникума сменят студентов Миасского геолого-разведочного колледжа, до которого в Чебаркуле работала челябинская молодежь.

Мобилизованные проходят воинскую подготовку для отправки в Донбасс. Призванные жители региона примут участие в спецоперации, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля.

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Студенты и преподаватели Златоустовского техникума технологий и экономики (Челябинская область) отправятся в Чебаркуль кормить мобилизованных. Как URA.RU сообщила директор учебного заведения Марина Пономарева, трудовая вахта продлится 20 дней. «Преподаватели и 42 студента отправятся в танковую дивизию Чебаркуля на период с 10 по 30 декабря. Будут готовить питание для пяти тысяч мобилизованных», — рассказала URA.RU Пономарева. Представители техникума поехали в качестве волонтеров. Студенты обучаются на поварской специальности. Для них работа в Чебаркуле станет производственной практикой. Готовить будут с пяти часов утра весь день: сначала — завтрак, затем — обед и ужин. Одновременно будет вариться 48 котлов, расположенных в трех полевых кухнях. Ребятам помогут солдаты-срочники: в их задачу войдет растопка печей, нарезка и шинкование овощей. Меню подчинено армейским нормам: мясная продукция, крупы, чай и кофе, масло, угощение к чаю, сок. В рационе — четыре вида супов, которые будут чередоваться. Перед отправкой волонтеров техникум приобрел для них овощечистки, поварские ножи и другой инструмент, сушилки для обуви, перчатки. Добровольцев снабдили рабочей одеждой. Представители златоустовского техникума сменят студентов Миасского геолого-разведочного колледжа, до которого в Чебаркуле работала челябинская молодежь. Мобилизованные проходят воинскую подготовку для отправки в Донбасс. Призванные жители региона примут участие в спецоперации, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля.
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