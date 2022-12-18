Юрист объяснила, за что россиян могут оштрафовать в новогоднюю ночь

Юрист Кудерко: россиян могут оштрафовать за курение и алкоголь в новогоднюю ночь

19 декабря 2022 в 06:06 Размер текста - 17 +

Запуск салютов во дворах домов без согласования чреват штрафом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители России могут попасть под штрафы за курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах в новогоднюю ночь, а также за некоторые другие действия. Об этом предупредила юрист Елена Кудерко. «Важно помнить о запрете на распитие горячительных напитков в общественных местах, штраф — до 1,5 тысяч рублей. Курение в общественных местах — штраф от 500 до 3 тысяч рублей», — сообщила Елена Кудерко изданию «Прайм». Запуск фейерверков во дворах жилых домов без согласования с управляющей компанией карается штрафом от 500 рублей до 5 лет лишения свободы в зависимости от последствий. Народные гулянья и флешмобы без согласования с властями наказываются штрафом от 10 до 20 тысяч рублей для физлиц, до 100 тысяч рублей — для юрлиц. Нарушение закона о тишине чревато штрафами до 2 тысяч рублей. В некоторых городах в этом году власти отказались от новогодних салютов. Например, запрет на салюты введен в Челябинской области и Екатеринбурге.

Жители России могут попасть под штрафы за курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах в новогоднюю ночь, а также за некоторые другие действия. Об этом предупредила юрист Елена Кудерко. «Важно помнить о запрете на распитие горячительных напитков в общественных местах, штраф — до 1,5 тысяч рублей. Курение в общественных местах — штраф от 500 до 3 тысяч рублей», — сообщила Елена Кудерко изданию «Прайм». Запуск фейерверков во дворах жилых домов без согласования с управляющей компанией карается штрафом от 500 рублей до 5 лет лишения свободы в зависимости от последствий. Народные гулянья и флешмобы без согласования с властями наказываются штрафом от 10 до 20 тысяч рублей для физлиц, до 100 тысяч рублей — для юрлиц. Нарушение закона о тишине чревато штрафами до 2 тысяч рублей. В некоторых городах в этом году власти отказались от новогодних салютов. Например, запрет на салюты введен в Челябинской области и Екатеринбурге.