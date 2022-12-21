Глава страны ЕС призвал Брюссель не лезть в конфликт на Украине

Орбан: Венгрия ожидает, что Европа не влезет в конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Виктор Орбан отметил, что Венгрия продолжит помогать Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Венгрия надеется, что Европа не будет «по уши» влезать в российско-украинский конфликт. С таким заявлением выступил президент страны Виктор Орбан на пресс-конференции в Будапеште, посвященной итогам 2022 года.

«Мы ожидаем, что Европа не будет по уши в этом [российско-украинском] конфликте. И Венгрия не будет в него вмешиваться», — сказал Орбан в ходе своего выступления. Его слова передает Index. При этом он отметил, что Венгрия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, а ее существование как независимого и суверенного государства является национальным интересом Венгрии.

Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан призывал Евросоюз объективнее оценивать санкции, вводимые против России. Он подчеркивал, что санкции должны наносить больше вреда России, чем Европе, отмечает RT.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Венгрия надеется, что Европа не будет «по уши» влезать в российско-украинский конфликт. С таким заявлением выступил президент страны Виктор Орбан на пресс-конференции в Будапеште, посвященной итогам 2022 года. «Мы ожидаем, что Европа не будет по уши в этом [российско-украинском] конфликте. И Венгрия не будет в него вмешиваться», — сказал Орбан в ходе своего выступления. Его слова передает Index. При этом он отметил, что Венгрия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, а ее существование как независимого и суверенного государства является национальным интересом Венгрии. Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан призывал Евросоюз объективнее оценивать санкции, вводимые против России. Он подчеркивал, что санкции должны наносить больше вреда России, чем Европе, отмечает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...