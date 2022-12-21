Глава страны ЕС призвал Брюссель не лезть в конфликт на Украине

Венгрия надеется, что Европа не будет «по уши» влезать в российско-украинский конфликт. С таким заявлением выступил президент страны Виктор Орбан на пресс-конференции в Будапеште, посвященной итогам 2022 года.
«Мы ожидаем, что Европа не будет по уши в этом [российско-украинском] конфликте. И Венгрия не будет в него вмешиваться», — сказал Орбан в ходе своего выступления. Его слова передает Index. При этом он отметил, что Венгрия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, а ее существование как независимого и суверенного государства является национальным интересом Венгрии.
Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан призывал Евросоюз объективнее оценивать санкции, вводимые против России. Он подчеркивал, что санкции должны наносить больше вреда России, чем Европе, отмечает RT.
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Венгрия надеется, что Европа не будет «по уши» влезать в российско-украинский конфликт. С таким заявлением выступил президент страны Виктор Орбан на пресс-конференции в Будапеште, посвященной итогам 2022 года. «Мы ожидаем, что Европа не будет по уши в этом [российско-украинском] конфликте. И Венгрия не будет в него вмешиваться», — сказал Орбан в ходе своего выступления. Его слова передает Index. При этом он отметил, что Венгрия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, а ее существование как независимого и суверенного государства является национальным интересом Венгрии. Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан призывал Евросоюз объективнее оценивать санкции, вводимые против России. Он подчеркивал, что санкции должны наносить больше вреда России, чем Европе, отмечает RT.