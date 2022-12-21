В мегаполисах массово дешевеет аренда жилья из-за уехавших россиян 22 декабря 2022 в 03:14 Размер текста - 17 + В российских мегаполисах дешевеет аренда жилья из-за покинувших РФ граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В российских мегаполисах средние цены на аренду квартир снизились из-за части россиян, которые уехали за границу. Об этом рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. «На рынок вышли квартиры покинувших Россию, купленные для сдачи в аренду по льготной ипотечной ставке, передумавших продавать жилье из-за неопределенной ситуации в стране и так далее. Арендаторы ищут более дешевые варианты из-за кризиса и высокой инфляции», — передают слова Александра Иванова «Известия». Так, согласно данным, аренда однокомнатных квартир в Москве подешевела на 21%, в Санкт-Петербурге — на 14%, в Казани — на 6%, в Красноярске — на 3%. При этом аналитик прогнозирует дальнейшее снижение цен. «Минимум до весны ставки аренды продолжат снижение, за это время они могут стать меньше еще на 5—10%», — считает Александр Иванов. Ранее URA.RU сообщало, что в России готовятся ввести рассрочку на покупку жилья для некоторых категорий граждан. Предполагается, что на льготу смогут рассчитывать педагоги, медики, узкие специалисты в промышленных отраслях, специалисты IT-отрасли. В российских мегаполисах средние цены на аренду квартир снизились из-за части россиян, которые уехали за границу. Об этом рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. «На рынок вышли квартиры покинувших Россию, купленные для сдачи в аренду по льготной ипотечной ставке, передумавших продавать жилье из-за неопределенной ситуации в стране и так далее. Арендаторы ищут более дешевые варианты из-за кризиса и высокой инфляции», — передают слова Александра Иванова «Известия». Так, согласно данным, аренда однокомнатных квартир в Москве подешевела на 21%, в Санкт-Петербурге — на 14%, в Казани — на 6%, в Красноярске — на 3%. При этом аналитик прогнозирует дальнейшее снижение цен. «Минимум до весны ставки аренды продолжат снижение, за это время они могут стать меньше еще на 5—10%», — считает Александр Иванов. Ранее URA.RU сообщало, что в России готовятся ввести рассрочку на покупку жилья для некоторых категорий граждан. Предполагается, что на льготу смогут рассчитывать педагоги, медики, узкие специалисты в промышленных отраслях, специалисты IT-отрасли. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям