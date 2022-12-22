Посол РФ: поездка Зеленского показала истинные намерения США

Поездка Владимира Зеленского подтверждают истинные намерения США по Украине, считает Анатолий Антонов Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США доказывает факт того, что Вашингтон намерен и дальше продолжать участвовать в российско-украинском конфликте. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Поездка Зеленского подтвердила, что высказывания США об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией — пустой звук», — уточнил Антонов. Его слова приводит ТАСС. Посол подчеркнул, что слова Вашингтона, будто Россия не заинтересована в мировом решении конфликта, являются ложными. При этом Антонов уточнил, что Вооруженные силы России успешно уничтожают западные вооружения.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский посетил США, где его принял американский президент Джо Байден. В ходе разговора американский лидер подчеркнул, что Зеленский готов обсуждать с Россией ситуацию на территории Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.