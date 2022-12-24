DPA: немцы вставили Киеву нож в спину, выразив свое мнение

DPA: 45% жителей Германии выступили против поставок танков «Леопард-2» на Украину

25 декабря 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Танки «Леопард-2» отказался поставлять Украине канцлер Германии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине 45% жителей Германии выступили против поставок страной Украине немецких танков «Леопард-2», о которых ранее просили украинские власти. Это следует из результатов соцопроса жителей Германии, проведенного агентством DPA. «Согласно данным исследования, против поставок „Леопардов“ [Украине] высказались 45% респондентов, только 33% были „за“. Еще 22% участников опроса отказались выражать свое мнение по данному вопросу», — говорится в результатах соцопроса, опубликованном на сайте агентства. Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине танки «Леопард-2», несмотря на неоднократные просьбы об этом со стороны украинских властей. По этой причине экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал немецкие власти, отмечает «Царьград». Шольц подчернул, что ФРГ не будет поставлять украинской стороне подобное оружие без согласования со своими союзниками.

45% жителей Германии выступили против поставок страной Украине немецких танков «Леопард-2», о которых ранее просили украинские власти. Это следует из результатов соцопроса жителей Германии, проведенного агентством DPA. «Согласно данным исследования, против поставок „Леопардов“ [Украине] высказались 45% респондентов, только 33% были „за“. Еще 22% участников опроса отказались выражать свое мнение по данному вопросу», — говорится в результатах соцопроса, опубликованном на сайте агентства. Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине танки «Леопард-2», несмотря на неоднократные просьбы об этом со стороны украинских властей. По этой причине экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал немецкие власти, отмечает «Царьград». Шольц подчернул, что ФРГ не будет поставлять украинской стороне подобное оружие без согласования со своими союзниками.