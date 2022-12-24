DPA: немцы вставили Киеву нож в спину, выразив свое мнение

45% жителей Германии выступили против поставок страной Украине немецких танков «Леопард-2», о которых ранее просили украинские власти. Это следует из результатов соцопроса жителей Германии, проведенного агентством DPA.
«Согласно данным исследования, против поставок „Леопардов“ [Украине] высказались 45% респондентов, только 33% были „за“. Еще 22% участников опроса отказались выражать свое мнение по данному вопросу», — говорится в результатах соцопроса, опубликованном на сайте агентства.
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине танки «Леопард-2», несмотря на неоднократные просьбы об этом со стороны украинских властей. По этой причине экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал немецкие власти, отмечает «Царьград». Шольц подчернул, что ФРГ не будет поставлять украинской стороне подобное оружие без согласования со своими союзниками.
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45% жителей Германии выступили против поставок страной Украине немецких танков «Леопард-2», о которых ранее просили украинские власти. Это следует из результатов соцопроса жителей Германии, проведенного агентством DPA. «Согласно данным исследования, против поставок „Леопардов“ [Украине] высказались 45% респондентов, только 33% были „за“. Еще 22% участников опроса отказались выражать свое мнение по данному вопросу», — говорится в результатах соцопроса, опубликованном на сайте агентства. Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине танки «Леопард-2», несмотря на неоднократные просьбы об этом со стороны украинских властей. По этой причине экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал немецкие власти, отмечает «Царьград». Шольц подчернул, что ФРГ не будет поставлять украинской стороне подобное оружие без согласования со своими союзниками.