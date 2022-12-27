Минфин РФ начнет закупать юани для ФНБ

27 декабря 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Покупка китайской валюты будет производиться для пополнения ФНБ, заявил Антон Силуанов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рамках нового бюджетного правила Минфин России планирует закупать юани в качестве резервной валюты для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов. «Планируется ввести практику регулярных покупок юаней для пополнения ФНБ», — передает слова Силуанова РИА Новости. Он добавил, что закупка будет производиться в рамках нового бюджетного правила, по которому на расходы могут направляться восемь трлн рублей нефтегазовых доходов. Все что свыше этой суммы будет направляться в ФНБ. Юань, благодаря своим характеристиками и ликвидности на российском рынке, идеально подходит в качестве резервной валюты. Ранее зампредседатель Правительства России Александр Новак заявил, что Россия и Китай будут оплачивать поставки энергоресурсов в рублях и юанях. В случае цены на нефть ниже 70 долларов за баррель Минфин откажется от пополнения Фонда национального благосостояния, передает RT. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что выполнение социальных обязательств в 2023 году потребует выделения средств из ФНБ, сообщает «Национальная служба новостей».

В рамках нового бюджетного правила Минфин России планирует закупать юани в качестве резервной валюты для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов. «Планируется ввести практику регулярных покупок юаней для пополнения ФНБ», — передает слова Силуанова РИА Новости. Он добавил, что закупка будет производиться в рамках нового бюджетного правила, по которому на расходы могут направляться восемь трлн рублей нефтегазовых доходов. Все что свыше этой суммы будет направляться в ФНБ. Юань, благодаря своим характеристиками и ликвидности на российском рынке, идеально подходит в качестве резервной валюты. Ранее зампредседатель Правительства России Александр Новак заявил, что Россия и Китай будут оплачивать поставки энергоресурсов в рублях и юанях. В случае цены на нефть ниже 70 долларов за баррель Минфин откажется от пополнения Фонда национального благосостояния, передает RT. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что выполнение социальных обязательств в 2023 году потребует выделения средств из ФНБ, сообщает «Национальная служба новостей».