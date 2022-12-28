РБК: в РФ предложили разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами

28 декабря 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Россиянам не придется менять мобильный номер после переезда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Научно-исследовательский институт Радио (НИИР) обратился в Минэкономразвития с предложением переносить мобильный номер абонента между регионами. Об этом сообщил представитель организации, информацию подтвердил представитель «Тинькофф Мобайл», который заинтересовался предложением. «Сейчас абонент может переходить от одного оператора к другому без смены номера внутри одного региона, но, например, при смене места жительства с одного региона на другой ему номер придется менять. Если перенос номеров между операторами разных регионов можно будет организовать, то и эта проблема будет снята», — цитирует РБК гендиректора НИИРа Олега Иванова. В НИИР провели предварительные испытания с «Тинькофф Мобайлом» и «СИМ Телекомом». Испытания показали, что перенос номеров между регионами возможен. В Минэкономразвития сообщили, что отправили инициативу на доработку. Возможность переходить от одного мобильного оператора к другому с сохранением номера действует с 2013 года, но в пределах одного региона. НИИР — оператор базы данных перенесенных номеров, институт занимается техническим переносом номера и маршрутизацией звонков и сообщений после смены оператора.

Научно-исследовательский институт Радио (НИИР) обратился в Минэкономразвития с предложением переносить мобильный номер абонента между регионами. Об этом сообщил представитель организации, информацию подтвердил представитель «Тинькофф Мобайл», который заинтересовался предложением. «Сейчас абонент может переходить от одного оператора к другому без смены номера внутри одного региона, но, например, при смене места жительства с одного региона на другой ему номер придется менять. Если перенос номеров между операторами разных регионов можно будет организовать, то и эта проблема будет снята», — цитирует РБК гендиректора НИИРа Олега Иванова. В НИИР провели предварительные испытания с «Тинькофф Мобайлом» и «СИМ Телекомом». Испытания показали, что перенос номеров между регионами возможен. В Минэкономразвития сообщили, что отправили инициативу на доработку. Возможность переходить от одного мобильного оператора к другому с сохранением номера действует с 2013 года, но в пределах одного региона. НИИР — оператор базы данных перенесенных номеров, институт занимается техническим переносом номера и маршрутизацией звонков и сообщений после смены оператора.