В Азербайджане, в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку произошла авария с участием грузового автомобиля и легковых машин. Грузовик сорвался с моста и упал на проезжающие под ним автомобили, сообщают местные СМИ.
«Грузовик упал с моста на движущиеся по дороге автомобили», — сообщает азербайджанское издатение Oxu.Az. По предварительным данным, погибли пять человек, из них двое — в грузовике, трое — в легковом автомобиле.
На кадрах аварии видно, как самосвал снес металлические ограждения моста и рухнул на проезжающие под мостом автомобили. На месте происшествия работают аварийные службы и медики.
