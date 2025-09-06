В Баку грузовик рухнул с моста на проезжающие автомобили. Видео

Авария произошла в поселке Баладжары, погибло пять человек
Авария произошла в поселке Баладжары, погибло пять человек

В Азербайджане, в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку произошла авария с участием грузового автомобиля и легковых машин. Грузовик сорвался с моста и упал на проезжающие под ним автомобили, сообщают местные СМИ.

«Грузовик упал с моста на движущиеся по дороге автомобили», — сообщает азербайджанское издатение Oxu.Az. По предварительным данным, погибли пять человек, из них двое — в грузовике, трое — в легковом автомобиле.

На кадрах аварии видно, как самосвал снес металлические ограждения моста и рухнул на проезжающие под мостом автомобили. На месте происшествия работают аварийные службы и медики.

