В Самаре члены семей, власти и ветеранские организации почтили память павших в СВО героев Отечества

Жители Самары почтили память погибших российских солдат в Макеевке

03 января 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Самарцы возложили цветы к Вечному огню Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Самаре члены семей, представители власти и ветеранской организации почтили память погибших в Макеевке (ДНР) героев Отечества. Жители организовали митинг. «Три дня не сплю я, не спит Самара. Мы постоянно на связи с женами наших ребят. Это очень тяжело и страшно. Но нас не сломить. Горе объединяет… Мы не простим, и, однозначно, победа будет за нами», — цитирует РИА Новости председателя женсовета второй гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Екатерину Колотовкину. Жители Самары возложили цветы к Вечному огню и провели минуту молчания. Также прошла служба по умершим. Аналогичное мероприятие провели в Тольятти. В результате обстрела ВСУ американскими ракетами «HIMARS» в Макеевке погибли 63 военных армии РФ. Военнослужащие находились в одном из учебных заведений, здание было почти полностью уничтожено. В Минобороны РФ пообещали помочь родственникам умерших, сообщает «Утро.ру».

В Самаре члены семей, представители власти и ветеранской организации почтили память погибших в Макеевке (ДНР) героев Отечества. Жители организовали митинг. «Три дня не сплю я, не спит Самара. Мы постоянно на связи с женами наших ребят. Это очень тяжело и страшно. Но нас не сломить. Горе объединяет… Мы не простим, и, однозначно, победа будет за нами», — цитирует РИА Новости председателя женсовета второй гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Екатерину Колотовкину. Жители Самары возложили цветы к Вечному огню и провели минуту молчания. Также прошла служба по умершим. Аналогичное мероприятие провели в Тольятти. В результате обстрела ВСУ американскими ракетами «HIMARS» в Макеевке погибли 63 военных армии РФ. Военнослужащие находились в одном из учебных заведений, здание было почти полностью уничтожено. В Минобороны РФ пообещали помочь родственникам умерших, сообщает «Утро.ру».