В Самаре члены семей, власти и ветеранские организации почтили память павших в СВО героев Отечества

Жители Самары почтили память погибших российских солдат в Макеевке
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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, гвоздики, возложение цветов, похороны
Самарцы возложили цветы к Вечному огню Фото:
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В Самаре члены семей, представители власти и ветеранской организации почтили память погибших в Макеевке (ДНР) героев Отечества. Жители организовали митинг.

«Три дня не сплю я, не спит Самара. Мы постоянно на связи с женами наших ребят. Это очень тяжело и страшно. Но нас не сломить. Горе объединяет… Мы не простим, и, однозначно, победа будет за нами», — цитирует РИА Новости председателя женсовета второй гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Екатерину Колотовкину.

Жители Самары возложили цветы к Вечному огню и провели минуту молчания. Также прошла служба по умершим. Аналогичное мероприятие провели в Тольятти.

В результате обстрела ВСУ американскими ракетами «HIMARS» в Макеевке погибли 63 военных армии РФ. Военнослужащие находились в одном из учебных заведений, здание было почти полностью уничтожено. В Минобороны РФ пообещали помочь родственникам умерших, сообщает «Утро.ру».

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В Самаре члены семей, представители власти и ветеранской организации почтили память погибших в Макеевке (ДНР) героев Отечества. Жители организовали митинг. «Три дня не сплю я, не спит Самара. Мы постоянно на связи с женами наших ребят. Это очень тяжело и страшно. Но нас не сломить. Горе объединяет… Мы не простим, и, однозначно, победа будет за нами», — цитирует РИА Новости председателя женсовета второй гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Екатерину Колотовкину. Жители Самары возложили цветы к Вечному огню и провели минуту молчания. Также прошла служба по умершим. Аналогичное мероприятие провели в Тольятти. В результате обстрела ВСУ американскими ракетами «HIMARS» в Макеевке погибли 63 военных армии РФ. Военнослужащие находились в одном из учебных заведений, здание было почти полностью уничтожено. В Минобороны РФ пообещали помочь родственникам умерших, сообщает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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