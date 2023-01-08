«Коммерсант»: «Роснефть» начнет поставлять газ для проекта «Газпрома»

09 января 2023 в 06:28 Размер текста - 17 +

Сечин обратился к Путину с соответствующим письмом Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания «Роснефть» планирует поставлять газ со своих месторождений в Иркутской области и Красноярском крае для проекта «Газпрома» — газопровода «Сила Сибири-2». Газопровод является экспортным и на данный момент находится на стадии проектирования. По информации источника, глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту РФ Владимиру Путину в письме с соответствующей просьбой. «„Роснефть“ хочет поставлять газ со своих месторождений в Красноярском крае и Иркутской области в проектируемый экспортный газопровод „Газпрома“ „Сила Сибири-2“. <…> (Сечин просит учесть — прим. URA.RU) объемы независимых производителей для достижения синергетического эффекта при строительстве газопровода», — передает собеседник газеты « Коммерсант » содержание письма. Запасы «Роснефти» составляют 1,5 триллиона кубометров и расположены вдоль трассы, где будет строиться новый газопровод. «Сила Сибири-2» должен пройти через Монголию, при этом будут газифицированы крупные города Восточной Сибири. По данным издания, Путин поручил проработать данный вопрос. Ранее вице-премьер России Александр Новак допустил, что «Сила Сибири-2» может стать заменой попавшему под санкции «Северному потоку-2». В декабре «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай через этот газопровод. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Роснефть» планирует поставлять газ со своих месторождений в Иркутской области и Красноярском крае для проекта «Газпрома» — газопровода «Сила Сибири-2». Газопровод является экспортным и на данный момент находится на стадии проектирования. По информации источника, глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту РФ Владимиру Путину в письме с соответствующей просьбой. «„Роснефть“ хочет поставлять газ со своих месторождений в Красноярском крае и Иркутской области в проектируемый экспортный газопровод „Газпрома“ „Сила Сибири-2“. <…> (Сечин просит учесть — прим. URA.RU) объемы независимых производителей для достижения синергетического эффекта при строительстве газопровода», — передает собеседник газеты «Коммерсант» содержание письма. Запасы «Роснефти» составляют 1,5 триллиона кубометров и расположены вдоль трассы, где будет строиться новый газопровод. «Сила Сибири-2» должен пройти через Монголию, при этом будут газифицированы крупные города Восточной Сибири. По данным издания, Путин поручил проработать данный вопрос. Ранее вице-премьер России Александр Новак допустил, что «Сила Сибири-2» может стать заменой попавшему под санкции «Северному потоку-2». В декабре «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай через этот газопровод.