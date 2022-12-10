«Газпром» установил исторический рекорд поставок газа в Китай

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газпром, добыча, нефть
Отправка газа идет в рамках двустороннего договора купли-продажи ресурса между «Газпромом» и CNPC Фото:

«Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай. Об этом сообщается в telegram-канале компании.

«Девятого декабря „Газпром“ установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу „Сила Сибири“. Превышение суточных контрактных обязательств „Газпрома“, предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%», — заявили в компании.

Также уточняется, что поставщик газа из РФ пошел навстречу запросу из КНР по увеличению суточных поставок энергоресурса в сравнении с графиком, утвержденным в 2022 году. Отправка газа идет в рамках двустороннего договора купли-продажи ресурса между «Газпромом» и CNPC на долгосрочной основе.

Ранее сообщалось, что РФ и КНР будут оплачивать поставки энергоресурсов в рублях и юанях. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

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«Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай. Об этом сообщается в telegram-канале компании. «Девятого декабря „Газпром“ установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу „Сила Сибири“. Превышение суточных контрактных обязательств „Газпрома“, предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%», — заявили в компании. Также уточняется, что поставщик газа из РФ пошел навстречу запросу из КНР по увеличению суточных поставок энергоресурса в сравнении с графиком, утвержденным в 2022 году. Отправка газа идет в рамках двустороннего договора купли-продажи ресурса между «Газпромом» и CNPC на долгосрочной основе. Ранее сообщалось, что РФ и КНР будут оплачивать поставки энергоресурсов в рублях и юанях. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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