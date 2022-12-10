«Газпром» установил исторический рекорд поставок газа в Китай

10 декабря 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Отправка газа идет в рамках двустороннего договора купли-продажи ресурса между «Газпромом» и CNPC Фото: media.gazprom-neft.ru «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай. Об этом сообщается в telegram-канале компании. «Девятого декабря „Газпром“ установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу „Сила Сибири“. Превышение суточных контрактных обязательств „Газпрома“, предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%», — заявили в компании . Также уточняется, что поставщик газа из РФ пошел навстречу запросу из КНР по увеличению суточных поставок энергоресурса в сравнении с графиком, утвержденным в 2022 году. Отправка газа идет в рамках двустороннего договора купли-продажи ресурса между «Газпромом» и CNPC на долгосрочной основе. Ранее сообщалось, что РФ и КНР будут оплачивать поставки энергоресурсов в рублях и юанях. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

«Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай. Об этом сообщается в telegram-канале компании. «Девятого декабря „Газпром“ установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу „Сила Сибири“. Превышение суточных контрактных обязательств „Газпрома“, предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%», — заявили в компании. Также уточняется, что поставщик газа из РФ пошел навстречу запросу из КНР по увеличению суточных поставок энергоресурса в сравнении с графиком, утвержденным в 2022 году. Отправка газа идет в рамках двустороннего договора купли-продажи ресурса между «Газпромом» и CNPC на долгосрочной основе. Ранее сообщалось, что РФ и КНР будут оплачивать поставки энергоресурсов в рублях и юанях. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак.