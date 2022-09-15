Вице-премьер РФ нашел замену «Северному потоку-2»

Новак: газопровод «Сила Сибири-2» способен заменить «Северный поток-2»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, бытовой газ. Пермь, газ, газовая труба, газовый кран
«Сила Сибири-2» может стать для России фактической заменой «Северного потока-2» Фото:

Газопровод «Сила Сибири-2» вполне может стать заменой газопроводу «Северный поток-2». Так считает вице-премьер РФ Александр Новак.

«Ну, фактически — да», — согласился вице-премьер в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, может ли газопровод «Сила Сибири — 2» стать заменой «СП-2». Он добавил, что проект «Сила Сибири-2» обсуждается «на мощность 50 миллиардов» кубометров газа.

Ранее председатель правления, зампредседателя совета директоров компании «Газпром» Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян договорились о поставках российского газа в Китай и оплате за него китайской национальной валютой — юанями, а также рублями. Отмечается, что новый механизм окажется выгоден для обеих стран, так как это упростит проведение расчетов за энергоресурсы.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Газопровод «Сила Сибири-2» вполне может стать заменой газопроводу «Северный поток-2». Так считает вице-премьер РФ Александр Новак. «Ну, фактически — да», — согласился вице-премьер в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, может ли газопровод «Сила Сибири — 2» стать заменой «СП-2». Он добавил, что проект «Сила Сибири-2» обсуждается «на мощность 50 миллиардов» кубометров газа. Ранее председатель правления, зампредседателя совета директоров компании «Газпром» Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян договорились о поставках российского газа в Китай и оплате за него китайской национальной валютой — юанями, а также рублями. Отмечается, что новый механизм окажется выгоден для обеих стран, так как это упростит проведение расчетов за энергоресурсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...