Вице-премьер РФ нашел замену «Северному потоку-2»

Газопровод «Сила Сибири-2» вполне может стать заменой газопроводу «Северный поток-2». Так считает вице-премьер РФ Александр Новак.
«Ну, фактически — да», — согласился вице-премьер в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, может ли газопровод «Сила Сибири — 2» стать заменой «СП-2». Он добавил, что проект «Сила Сибири-2» обсуждается «на мощность 50 миллиардов» кубометров газа.
Ранее председатель правления, зампредседателя совета директоров компании «Газпром» Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян договорились о поставках российского газа в Китай и оплате за него китайской национальной валютой — юанями, а также рублями. Отмечается, что новый механизм окажется выгоден для обеих стран, так как это упростит проведение расчетов за энергоресурсы.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews
Газопровод «Сила Сибири-2» вполне может стать заменой газопроводу «Северный поток-2». Так считает вице-премьер РФ Александр Новак. «Ну, фактически — да», — согласился вице-премьер в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, может ли газопровод «Сила Сибири — 2» стать заменой «СП-2». Он добавил, что проект «Сила Сибири-2» обсуждается «на мощность 50 миллиардов» кубометров газа. Ранее председатель правления, зампредседателя совета директоров компании «Газпром» Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян договорились о поставках российского газа в Китай и оплате за него китайской национальной валютой — юанями, а также рублями. Отмечается, что новый механизм окажется выгоден для обеих стран, так как это упростит проведение расчетов за энергоресурсы.