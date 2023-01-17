Суд поставил точку в деле екатеринбуржца, давившего людей на тротуаре

Суд не стал менять наказание екатеринбуржцу Пузыреву, который въехал в толпу пешеходов

Суд принял окончательное решение 17 января Алексей_Гайнов © URA.RU

Суд утвердил окончательный приговор екатеринбуржцу Владимиру Пузыреву, который в 2018 году задавил трех человек в центре Екатеринбурга, среди жертв оказался ребенок. Приговор мужчине ранее отменяли и возвращали на новое рассмотрение, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. Пузырев отправлен в колонию на 6,5 года колонии.

«17 января 2023 года Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, оставил приговор в отношении Пузырева без изменений», – говорится в сообщении суда. Там отметили, что судья утвердил решение исключить из приговора ограничение свободы после приговора.

Пузырева отправили в колонию на шесть лет и шесть месяцев в 2021 году. Затем апелляционный суд отменил приговор и направил на новое рассмотрение. Свердловский облсуд пересмотрел приговор и решил не менять его, исключив только дополнительное наказание.

Инцидент произошел в 2018 году. Пузырев ехал по улице Фурманова, превышая скорость, и влетел в пешеходов. Одним из пострадавших стал ребенок.