В Кремле порекомендовали Шольцу почитать книги об истории

Олафу Шольцу нужно читать книги об истории, считает пресс-секретарь
Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует читать больше исторических книг. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Я не считаю себя вправе давать рекомендации канцлеру ФРГ. Хорошо бы, конечно, [ему] читать исторические книги», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что президент России Владимир Путин, в свою очередь, читает книги постоянно.
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