В Кремле порекомендовали Шольцу почитать книги об истории

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Олафу Шольцу нужно читать книги об истории, считает пресс-секретарь Фото:

Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует читать больше исторических книг. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Я не считаю себя вправе давать рекомендации канцлеру ФРГ. Хорошо бы, конечно, [ему] читать исторические книги», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что президент России Владимир Путин, в свою очередь, читает книги постоянно.

Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует читать больше исторических книг. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Я не считаю себя вправе давать рекомендации канцлеру ФРГ. Хорошо бы, конечно, [ему] читать исторические книги», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что президент России Владимир Путин, в свою очередь, читает книги постоянно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...