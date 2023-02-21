В Екатеринбурге установят новые дорожные знаки

В Екатеринбурге по улице Донбасская в районе Уралмаш поставят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»

Причиной установки новых знаков стала плохая пропускная способность на улице Донбасской Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбург на районе Уралмаш в марте 2023 установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. Этим поделилась администрация города на официальном сайте.

«В марте 2023 года, на участке улицы Донбасской, от переулка Мохового до Никольского, по четной стороне, поставят новые знаки. „Остановка запрещена“ (3.27) с табличкой „Работает эвакуатор“ (8.24)», — сказано в сообщении.

Целью установки знаков является увеличение пропускной способности улицы Донабсской. Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга напоминает о необходимости соблюдения ПДД.

Ранее URA.RU сообщало, что в связи с реконструкцией сотрудники «Городского управления дорожно-строительных работ» закроют движение транспорта по улице Народной Воли. Дорожные работы пройдут с 6 февраля по 30 марта 2023 года.