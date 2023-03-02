Одессита приговорили к чтению украинских книг за «непатриотичные» разговоры по телефону

03 марта 2023 в 01:46 Размер текста - 17 +

Судья составил для одессита список литературы по истории Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Одессы осудили за «непатриотичные» разговоры по телефону. Мужчине дали два года условно, а также составили для него список литературы по истории Украины. Об этом стало известно журналистам. «К двум годам условно приговорили одессита, который вел непатриотичные и антигосударственные разговоры по мобильному. <…> Кроме того, судья составил для осужденного список литературы по истории Украины», — сообщает издание «Думская». Отмечается, что приговор мужчине вынесли лишь на основании аудиозаписей, полученных при прослушке телефона обвиняемого. В разговорах одессит поддерживал действия российских военных. «Ну то, что я поддерживаю других (по контексту — поддерживает россиян); Прогнозы хорошие, уже под Николаевом стоят», — приводят журналисты высказывания обвиняемого. Житель Одессы вину признал и раскаялся. Также телефон мужчины забрали в пользу государства. Ранее URA.RU писало, что в Германии украинские беженцы организовали антироссийскую акцию. В рамках ее они установили подбитый танк РФ напротив посольства России в Берлине. Таким образом украинцы хотели получить дополнительные поставки вооружения в Киев. Однако немцы начали нести цветы к танку, а сама техника стала символом борьбы с нацизмом и памятником героизму русских солдат.

Жителя Одессы осудили за «непатриотичные» разговоры по телефону. Мужчине дали два года условно, а также составили для него список литературы по истории Украины. Об этом стало известно журналистам. «К двум годам условно приговорили одессита, который вел непатриотичные и антигосударственные разговоры по мобильному. <…> Кроме того, судья составил для осужденного список литературы по истории Украины», — сообщает издание «Думская». Отмечается, что приговор мужчине вынесли лишь на основании аудиозаписей, полученных при прослушке телефона обвиняемого. В разговорах одессит поддерживал действия российских военных. «Ну то, что я поддерживаю других (по контексту — поддерживает россиян); Прогнозы хорошие, уже под Николаевом стоят», — приводят журналисты высказывания обвиняемого. Житель Одессы вину признал и раскаялся. Также телефон мужчины забрали в пользу государства. Ранее URA.RU писало, что в Германии украинские беженцы организовали антироссийскую акцию. В рамках ее они установили подбитый танк РФ напротив посольства России в Берлине. Таким образом украинцы хотели получить дополнительные поставки вооружения в Киев. Однако немцы начали нести цветы к танку, а сама техника стала символом борьбы с нацизмом и памятником героизму русских солдат.