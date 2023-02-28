В Кремле озвучили, чем Россия не поступится ради мира с Украиной

Россия никогда не сможет поступиться ценностями, прописанными в Конституции страны, в которых упоминаются и новые регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он пояснил, что российская сторона не поступится этими ценностями для достижения мира с Киевом в ходе СВО.
«Существуют определенные реалии. Реалии которые стали уже внутрироссийскими, имею в виду новые территории. Существует Конституция России. Ценности, которые нельзя не учитывать никому. Которыми российская сторона не сможет поступиться никогда. Это очень важная реалия. Существуют определенные цели РФ, которые выполняются в ходе СВО», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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