В Кремле озвучили, чем Россия не поступится ради мира с Украиной

Песков: Россия не поступится ценностями, прописанными в Конституции страны
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет, путин владимир
Дмитрий Песков заявил, что РФ никогда не поступится ценностями, обозначенными в Конституции Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия никогда не сможет поступиться ценностями, прописанными в Конституции страны, в которых упоминаются и новые регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он пояснил, что российская сторона не поступится этими ценностями для достижения мира с Киевом в ходе СВО.

«Существуют определенные реалии. Реалии которые стали уже внутрироссийскими, имею в виду новые территории. Существует Конституция России. Ценности, которые нельзя не учитывать никому. Которыми российская сторона не сможет поступиться никогда. Это очень важная реалия. Существуют определенные цели РФ, которые выполняются в ходе СВО», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Россия никогда не сможет поступиться ценностями, прописанными в Конституции страны, в которых упоминаются и новые регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он пояснил, что российская сторона не поступится этими ценностями для достижения мира с Киевом в ходе СВО. «Существуют определенные реалии. Реалии которые стали уже внутрироссийскими, имею в виду новые территории. Существует Конституция России. Ценности, которые нельзя не учитывать никому. Которыми российская сторона не сможет поступиться никогда. Это очень важная реалия. Существуют определенные цели РФ, которые выполняются в ходе СВО», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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