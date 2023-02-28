В Кремле озвучили, чем Россия не поступится ради мира с Украиной

Песков: Россия не поступится ценностями, прописанными в Конституции страны

28 февраля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что РФ никогда не поступится ценностями, обозначенными в Конституции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия никогда не сможет поступиться ценностями, прописанными в Конституции страны, в которых упоминаются и новые регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он пояснил, что российская сторона не поступится этими ценностями для достижения мира с Киевом в ходе СВО. «Существуют определенные реалии. Реалии которые стали уже внутрироссийскими, имею в виду новые территории. Существует Конституция России. Ценности, которые нельзя не учитывать никому. Которыми российская сторона не сможет поступиться никогда. Это очень важная реалия. Существуют определенные цели РФ, которые выполняются в ходе СВО», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Россия никогда не сможет поступиться ценностями, прописанными в Конституции страны, в которых упоминаются и новые регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он пояснил, что российская сторона не поступится этими ценностями для достижения мира с Киевом в ходе СВО. «Существуют определенные реалии. Реалии которые стали уже внутрироссийскими, имею в виду новые территории. Существует Конституция России. Ценности, которые нельзя не учитывать никому. Которыми российская сторона не сможет поступиться никогда. Это очень важная реалия. Существуют определенные цели РФ, которые выполняются в ходе СВО», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.