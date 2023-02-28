В Мурманске разбился вертолет Ми-8

28 февраля 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Вертолет упал в Лавозерском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рядом с аэропортом Мурманска упал вертолет Ми-8. Об этом сообщили в экстренных службах. «Вертолет Ми-8 упал под Мурманском. На борту находилось восемь человек, не менее четырех из них получили травмы», — пишет «Интерфакс». Информации о погибших нет. Инцидент произошел в Лавозерском районе. На место выехали следователи.

Рядом с аэропортом Мурманска упал вертолет Ми-8. Об этом сообщили в экстренных службах. «Вертолет Ми-8 упал под Мурманском. На борту находилось восемь человек, не менее четырех из них получили травмы», — пишет «Интерфакс». Информации о погибших нет. Инцидент произошел в Лавозерском районе. На место выехали следователи.