В Мурманске разбился вертолет Ми-8

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Осень золотая. Челябинск, вертолет, ми-8, ми8
Вертолет упал в Лавозерском районе Фото:

Рядом с аэропортом Мурманска упал вертолет Ми-8. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Вертолет Ми-8 упал под Мурманском. На борту находилось восемь человек, не менее четырех из них получили травмы», — пишет «Интерфакс».

Информации о погибших нет. Инцидент произошел в Лавозерском районе. На место выехали следователи.

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Рядом с аэропортом Мурманска упал вертолет Ми-8. Об этом сообщили в экстренных службах. «Вертолет Ми-8 упал под Мурманском. На борту находилось восемь человек, не менее четырех из них получили травмы», — пишет «Интерфакс». Информации о погибших нет. Инцидент произошел в Лавозерском районе. На место выехали следователи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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