В Мурманске разбился вертолет Ми-8

Вертолет упал в Лавозерском районе
Рядом с аэропортом Мурманска упал вертолет Ми-8. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Вертолет Ми-8 упал под Мурманском. На борту находилось восемь человек, не менее четырех из них получили травмы», — пишет «Интерфакс».
Информации о погибших нет. Инцидент произошел в Лавозерском районе. На место выехали следователи.
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