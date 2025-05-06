ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Лысовка в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска освободили населенный пункт Лысовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве Обороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.