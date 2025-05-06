ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР

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Российские войска освободили населенный пункт Лысовка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Лысовка в ДНР Фото:
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Российские войска освободили населенный пункт Лысовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве Обороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

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Российские войска освободили населенный пункт Лысовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве Обороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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