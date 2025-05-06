В Москве загорелся автомобиль на Каширском шоссе. Видео

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Из автомобиля стал исходить черный столб дыма (архивное фото)
Из автомобиля стал исходить черный столб дыма (архивное фото) Фото:

На Каширском шоссе в Москве загорелся легковой автомобиль. Соответствующее видео публикует telegram-канал «360 ЧП». 

На кадрах видно, как из стоящего на дороге автомобиля поднимается густой черный дым. Кроме того, слышны звуки сирен пожарных служб. Сведений о пострадавших на текущий момент не поступало.

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На Каширском шоссе в Москве загорелся легковой автомобиль. Соответствующее видео публикует telegram-канал «360 ЧП».  На кадрах видно, как из стоящего на дороге автомобиля поднимается густой черный дым. Кроме того, слышны звуки сирен пожарных служб. Сведений о пострадавших на текущий момент не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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