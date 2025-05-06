Из автомобиля стал исходить черный столб дыма (архивное фото)
На Каширском шоссе в Москве загорелся легковой автомобиль. Соответствующее видео публикует telegram-канал «360 ЧП».
На кадрах видно, как из стоящего на дороге автомобиля поднимается густой черный дым. Кроме того, слышны звуки сирен пожарных служб. Сведений о пострадавших на текущий момент не поступало.
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