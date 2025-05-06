В Госдуме попросили Трампа задать вопрос Байдену по взрыву «Северных потоков»

Американскому президенту Дональду Трампу порекомендовали обратиться к бывшему главе государства Джо Байдену с вопросом о том, кем был отдан приказ и каким образом осуществлялись подрывы газопроводов «Северный поток». С таким предложением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«[Дональду Трампу] достаточно вызвать к себе [Джо] Байдена и все расспросить. Уверен, что его предшественник в мельчайших подробностях расскажет, зачем отдавал приказ и как готовилась операция по подрыву „Северных потоков“, — отметил Шеремет. Его слова передает РИА Новости.
По словам Шеремета, взрыв на «Северных потоках» квалифицируется как акт терроризма. В нем были заинтересованы администрация бывшего президента США Джо Байдена и Великобритания.
«В уничтожении газопроводов были заинтересованы, прежде всего, администрация Байдена и британцы. Это была хорошо спланированная западными спецслужбами операция — с использованием специального оборудования и обученных людей», — рассказал депутат.
Ранее Трамп выразил мнение, что сможет установить, кто стоит за взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», пишет телеканал 360. Он также отметил, что ранее многие сомневались в его заявлениях о непричастности России к этому инциденту.
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