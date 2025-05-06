Депутат ГД Иванов: участники СВО страдают из-за расслабленных барышень

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Восстановление военного билета возможно по месту пребывания военнослужащего в отпуске
Восстановление военного билета возможно по месту пребывания военнослужащего в отпуске Фото:

Участники специальной военной операции (СВО), находясь в отпуске, все чаще сталкиваются с необходимостью восстановления утраченных документов. Один из таких случаев произошел в Новоуральске, где военнослужащий попытался восстановить военный билет, но столкнулся с безразличием девушек-сотрудниц. Об этом рассказал депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Иванов.

«Пробуксовка с восстановлением документа возникла из-за банального человеческого фактора со стороны девушек из военкомата», — написал Иванов в своем telegram-канале. Военнослужащий, прибывший в отпуск, обратился в местный военкомат с просьбой выдать новый военный билет взамен утраченного. Однако сотрудники учреждения заявили, что военкомат не занимается выдачей военных билетов действующим военнослужащим и посоветовали обращаться по месту постоянной дислокации воинской части, которая находится в другом регионе. Такая позиция вызвала недоумение как у самого военнослужащего, так и у его сослуживцев.

Для разъяснения ситуации были опрошены представители других военкоматов и военной прокуратуры. Специалисты подтвердили, что восстановление военного билета возможно и по месту пребывания военнослужащего в отпуске. В подобных случаях сотрудники военкомата должны войти в положение и оказать необходимую помощь, поскольку на кону стоит не только удобство военнослужащего, но и выполнение государственных обязательств. Как выяснилось, основная причина отказа заключалась не в нормативных ограничениях, а в человеческом факторе. Сотрудники военкомата проявили равнодушие и формальный подход к просьбе, что привело к лишней волоките. После обращения к руководству вопрос был решен оперативно, и военнослужащий получил новый военный билет.

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Участники специальной военной операции (СВО), находясь в отпуске, все чаще сталкиваются с необходимостью восстановления утраченных документов. Один из таких случаев произошел в Новоуральске, где военнослужащий попытался восстановить военный билет, но столкнулся с безразличием девушек-сотрудниц. Об этом рассказал депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Иванов. «Пробуксовка с восстановлением документа возникла из-за банального человеческого фактора со стороны девушек из военкомата», — написал Иванов в своем telegram-канале. Военнослужащий, прибывший в отпуск, обратился в местный военкомат с просьбой выдать новый военный билет взамен утраченного. Однако сотрудники учреждения заявили, что военкомат не занимается выдачей военных билетов действующим военнослужащим и посоветовали обращаться по месту постоянной дислокации воинской части, которая находится в другом регионе. Такая позиция вызвала недоумение как у самого военнослужащего, так и у его сослуживцев. Для разъяснения ситуации были опрошены представители других военкоматов и военной прокуратуры. Специалисты подтвердили, что восстановление военного билета возможно и по месту пребывания военнослужащего в отпуске. В подобных случаях сотрудники военкомата должны войти в положение и оказать необходимую помощь, поскольку на кону стоит не только удобство военнослужащего, но и выполнение государственных обязательств. Как выяснилось, основная причина отказа заключалась не в нормативных ограничениях, а в человеческом факторе. Сотрудники военкомата проявили равнодушие и формальный подход к просьбе, что привело к лишней волоките. После обращения к руководству вопрос был решен оперативно, и военнослужащий получил новый военный билет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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