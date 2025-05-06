Захарова высмеяла план Британии к военному столкновению с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла публикацию британского издания The Telegraph, в которой утверждается, что власти Великобритании тайно готовятся к прямому военному столкновению с Россией. Соответствующее сообщение Захарова опубликовала в своем telegram-канале.
«Оба принца и король поведут в бой британских банкиров, дизайнеров, и, конечно, ученых», — написала Мария Захарова в telegram-канале. Она высмеяла идею военного конфликта между Великобританией и Россией, предположив, что в бой британскую армию поведут не только военные, но и представители других профессий. Захарова также саркастически отметила, что экс-премьер Лиз Трасс будет прикрывать тыл на танке, а Борис Джонсон десантируется с британскими флажками. Завершила она свою шутку упоминанием Терезы Мэй, которая «добьет всех» танцем и историями о «Новичке».
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