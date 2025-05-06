Песков оценил слова Трампа, что цены на нефть подталкивают РФ урегулировать конфликт

Песков: цены на нефть не могут повлиять на национальные цели РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков высказался о словах Трампа касательно цен на нефть
Песков высказался о словах Трампа касательно цен на нефть Фото:
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Цены на нефть не могут стать фактором, который повлияет на национальные цели России, несмотря на важность стоимости сырья для экономики и бюджета страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждение главы США Дональда Трампа о том, что стоимость нефти подталкивает Россию к урегулированию конфликта.

«Безусловно, цены на нефть — важный фактор и для бюджетообразования, и для российской экономики. Он сохраняет свою актуальность и важность... Цены на нефть не могут стать тем фактором, который может повлиять на национальные цели России», — подчеркнул Песков во время конференц-колла.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Россия участвует в работе ОПЕК+ для стабилизации нефтяного рынка и поддержания баланса между спросом и предложением. По его словам, как слишком высокие, так и слишком низкие цены на нефть негативно сказываются на мировой экономике, поэтому Москва придает большое значение совместным усилиям по регулированию нефтяного рынка.

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Цены на нефть не могут стать фактором, который повлияет на национальные цели России, несмотря на важность стоимости сырья для экономики и бюджета страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждение главы США Дональда Трампа о том, что стоимость нефти подталкивает Россию к урегулированию конфликта. «Безусловно, цены на нефть — важный фактор и для бюджетообразования, и для российской экономики. Он сохраняет свою актуальность и важность... Цены на нефть не могут стать тем фактором, который может повлиять на национальные цели России», — подчеркнул Песков во время конференц-колла. Пресс-секретарь президента также отметил, что Россия участвует в работе ОПЕК+ для стабилизации нефтяного рынка и поддержания баланса между спросом и предложением. По его словам, как слишком высокие, так и слишком низкие цены на нефть негативно сказываются на мировой экономике, поэтому Москва придает большое значение совместным усилиям по регулированию нефтяного рынка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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