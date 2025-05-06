Песков оценил слова Трампа, что цены на нефть подталкивают РФ урегулировать конфликт

Цены на нефть не могут стать фактором, который повлияет на национальные цели России, несмотря на важность стоимости сырья для экономики и бюджета страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждение главы США Дональда Трампа о том, что стоимость нефти подталкивает Россию к урегулированию конфликта.
«Безусловно, цены на нефть — важный фактор и для бюджетообразования, и для российской экономики. Он сохраняет свою актуальность и важность... Цены на нефть не могут стать тем фактором, который может повлиять на национальные цели России», — подчеркнул Песков во время конференц-колла.
Пресс-секретарь президента также отметил, что Россия участвует в работе ОПЕК+ для стабилизации нефтяного рынка и поддержания баланса между спросом и предложением. По его словам, как слишком высокие, так и слишком низкие цены на нефть негативно сказываются на мировой экономике, поэтому Москва придает большое значение совместным усилиям по регулированию нефтяного рынка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.