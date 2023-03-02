02 марта 2023

В Госдуме предположили ответ Путина на теракты в Брянской области

Председатель комитета Госдумы по обороне Картаполов: ответ Путина на брянские теракты будет чувствительным, конкретным и жестким
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По мнению Картаполова, ответ будет чувствительным и жестким Фото:
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Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Ответ президента России Владимира Путина на диверсию в Брянской области будет конкретным и жестким. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Сейчас нужно дождаться информации и от соответствующих силовых органов. После этого можно говорить об ответе. Он может быть разный, но, по моему мнению, должен быть чувствительным, конкретным и жестким», — ответил Картаполов на вопрос «Ведомостей», уточнив, что позиция Путина уже обозначена.

Накануне Путин обозначил приоритетным направлением работы российских военных укрепление границ. Об этом он заявил на коллегии ФСБ. По словам президента, подобные превентивные меры должны проводиться в ускоренном порядке.

Ранее диверсионно-разведывательная группа украинских националистов обстреляла в Брянской области машину, в результате чего погиб человек и получил ранение ребенок. После этого депутаты Госдумы предложили изменить статус спецоперации. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что власти Украины начали прибегать к актам терроризма и действуют по тем же мотивам, по которым действовал чеченский террорист Шамиль Басаев.

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Ответ президента России Владимира Путина на диверсию в Брянской области будет конкретным и жестким. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Сейчас нужно дождаться информации и от соответствующих силовых органов. После этого можно говорить об ответе. Он может быть разный, но, по моему мнению, должен быть чувствительным, конкретным и жестким», — ответил Картаполов на вопрос «Ведомостей», уточнив, что позиция Путина уже обозначена. Накануне Путин обозначил приоритетным направлением работы российских военных укрепление границ. Об этом он заявил на коллегии ФСБ. По словам президента, подобные превентивные меры должны проводиться в ускоренном порядке. Ранее диверсионно-разведывательная группа украинских националистов обстреляла в Брянской области машину, в результате чего погиб человек и получил ранение ребенок. После этого депутаты Госдумы предложили изменить статус спецоперации. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что власти Украины начали прибегать к актам терроризма и действуют по тем же мотивам, по которым действовал чеченский террорист Шамиль Басаев.
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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