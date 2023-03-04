Лукашенко: конфликт на Украине может завершиться только одним путем

Лукашенко: единственный путь завершения украинского конфликта — мир

04 марта 2023 в 21:22 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко поддерживает Россию в конфликте с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине может завершиться только мирным путем, как и все боевые действия, — миром. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «В любом случае, в конце боевых действий наступает мир. И этот конфликт тоже закончится миром. Вопрос в том, сколько людей будет принесено в жертву, и по какой причине. Единственный путь — это мир», — сказал Александр Лукашенко в интервью китайскому телеканалу CGTN . Лукашенко заявлял, что в конфликте России и Украины помогает двум сторонам. Белоруссия поддерживает украинских беженцев и помогает россиянам, отмечал он. По его словам, сейчас у Украины есть уникальный шанс на примирение с РФ, пока российская экономика не перешла на военные рельсы. В Кремле ответили, что ситуация может закончиться переговорами, для этого Украина должна показать соответствующее отношение.

Конфликт на Украине может завершиться только мирным путем, как и все боевые действия, — миром. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «В любом случае, в конце боевых действий наступает мир. И этот конфликт тоже закончится миром. Вопрос в том, сколько людей будет принесено в жертву, и по какой причине. Единственный путь — это мир», — сказал Александр Лукашенко в интервью китайскому телеканалу CGTN. Лукашенко заявлял, что в конфликте России и Украины помогает двум сторонам. Белоруссия поддерживает украинских беженцев и помогает россиянам, отмечал он. По его словам, сейчас у Украины есть уникальный шанс на примирение с РФ, пока российская экономика не перешла на военные рельсы. В Кремле ответили, что ситуация может закончиться переговорами, для этого Украина должна показать соответствующее отношение.