Лукашенко: конфликт на Украине может завершиться только одним путем

Лукашенко: единственный путь завершения украинского конфликта — мир
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко поддерживает Россию в конфликте с Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине может завершиться только мирным путем, как и все боевые действия, — миром. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«В любом случае, в конце боевых действий наступает мир. И этот конфликт тоже закончится миром. Вопрос в том, сколько людей будет принесено в жертву, и по какой причине. Единственный путь — это мир», — сказал Александр Лукашенко в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Лукашенко заявлял, что в конфликте России и Украины помогает двум сторонам. Белоруссия поддерживает украинских беженцев и помогает россиянам, отмечал он. По его словам, сейчас у Украины есть уникальный шанс на примирение с РФ, пока российская экономика не перешла на военные рельсы. В Кремле ответили, что ситуация может закончиться переговорами, для этого Украина должна показать соответствующее отношение.

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Конфликт на Украине может завершиться только мирным путем, как и все боевые действия, — миром. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «В любом случае, в конце боевых действий наступает мир. И этот конфликт тоже закончится миром. Вопрос в том, сколько людей будет принесено в жертву, и по какой причине. Единственный путь — это мир», — сказал Александр Лукашенко в интервью китайскому телеканалу CGTN. Лукашенко заявлял, что в конфликте России и Украины помогает двум сторонам. Белоруссия поддерживает украинских беженцев и помогает россиянам, отмечал он. По его словам, сейчас у Украины есть уникальный шанс на примирение с РФ, пока российская экономика не перешла на военные рельсы. В Кремле ответили, что ситуация может закончиться переговорами, для этого Украина должна показать соответствующее отношение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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