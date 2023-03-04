Лукашенко: конфликт на Украине может завершиться только одним путем

Конфликт на Украине может завершиться только мирным путем, как и все боевые действия, — миром. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«В любом случае, в конце боевых действий наступает мир. И этот конфликт тоже закончится миром. Вопрос в том, сколько людей будет принесено в жертву, и по какой причине. Единственный путь — это мир», — сказал Александр Лукашенко в интервью китайскому телеканалу
Лукашенко заявлял, что в конфликте России и Украины помогает двум сторонам. Белоруссия поддерживает украинских беженцев и помогает россиянам, отмечал он. По его словам, сейчас у Украины есть уникальный шанс на примирение с РФ, пока российская экономика не перешла на военные рельсы. В Кремле ответили, что ситуация может закончиться переговорами, для этого Украина должна показать соответствующее отношение.
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