В Кремле оценили призыв Лукашенко к переговорам по Украине

Песков: Украина должна показать соответствующее отношение, чтобы прошли мирные переговоры
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
Для мирного решения конфликта с Украиной нужно благоприятное положение дел, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине может решиться за столом переговоров при благоприятном положении дел. Так прокомментировал призыв президента Белоруссии Александра Лукашенко к переговорам представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами.

«При благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима, [конфликт] может решаться и за столом переговоров. В данном случае достижение наших целей является нашим приоритетом», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что пока что никто не фиксирует никаких сигналов с украинской стороны, потому Кремль исходит из невозможности Киева вести переговоры.

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Конфликт на Украине может решиться за столом переговоров при благоприятном положении дел. Так прокомментировал призыв президента Белоруссии Александра Лукашенко к переговорам представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами. «При благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима, [конфликт] может решаться и за столом переговоров. В данном случае достижение наших целей является нашим приоритетом», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что пока что никто не фиксирует никаких сигналов с украинской стороны, потому Кремль исходит из невозможности Киева вести переговоры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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