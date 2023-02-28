В Кремле оценили призыв Лукашенко к переговорам по Украине

Конфликт на Украине может решиться за столом переговоров при благоприятном положении дел. Так прокомментировал призыв президента Белоруссии Александра Лукашенко к переговорам представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами.
«При благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима, [конфликт] может решаться и за столом переговоров. В данном случае достижение наших целей является нашим приоритетом», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что пока что никто не фиксирует никаких сигналов с украинской стороны, потому Кремль исходит из невозможности Киева вести переговоры.
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Конфликт на Украине может решиться за столом переговоров при благоприятном положении дел. Так прокомментировал призыв президента Белоруссии Александра Лукашенко к переговорам представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами. «При благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима, [конфликт] может решаться и за столом переговоров. В данном случае достижение наших целей является нашим приоритетом», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что пока что никто не фиксирует никаких сигналов с украинской стороны, потому Кремль исходит из невозможности Киева вести переговоры.